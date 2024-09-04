لماذا يريد الناتو افتتاح مكتب اتصال له في جنيف؟

(MENAFN
- Swissinfo)
قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) فتح مكتب اتصال له في جنيف في وقت لاحق من هذا العام، ما أثار مخاوف عميقة بشأن حياد سويسرا وسمعتها بوصفها”عاصمة السلام“ في العالم. توضّح سويس إنفو ما هو على المحكّ.
تم نشر هذا المحتوى على
04 سبتمبر 2024 - 08:42
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كشفت مجموعة تاميديا رابط خارجي الإعلامية السويسرية الخاصة في أكتوبر من عام 2024، عزم حلف شمال الأطلسي“الناتو” (Nato)، افتتاح مكتب في جنيف، بعد تقارب آراء البلدان الأعضاء فيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتأكّد
الخبر لاحقا، إثر
توقيع الحلف اتفاقية
مع الحكومة السويسريّة في شهر يوليو من هذا العام.
لكن وصول هذا التحالف السياسي، والعسكري الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، إلى أرض سويسرية محايدة، أثار جدلاً واسعا في بلد جبال الألب.
ما المقصود بمكتب اتصال؟
تشدّد السلطات السويسرية على أنّ وجود الناتو على أراضيها، سيكون من خلال مكتب اتصال يعزّز تعاونه
مع المنظمات المتمركزة في جنيف، منها الأمم المتحدة، ولا صلة
له بالعلاقات الثنائية مع الكنفدرالية السويسرية.
وقد فتح الحلف مكتبيْن مماثليْن في فيينا بالنمسا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، موقعي الأمم المتّحدة المهمّين أيضا. وبإضافة مكتب جنيف في الخريف المقبل، سيكون الحلف حاضرا في المراكز الرئيسية للأمم المتحدة في العالم، باستثناء نيروبي، عاصمة كينيا.
وستستقرّ المنظمة في مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، مؤسسة التدريب الدولية في مجالات تعزيز السلام والأمن، الواقعة في”دار السلام“ (Maison de la Paix )، في قلب الحي الدولي. وسيتولى شخص واحد العمل في هذا المكتب.
لماذا جنيف؟
تُعتبر جنيف منارة دبلوماسية متعددة الأطراف، رائدة في مجالات الحَوكمة المختلفة من
نزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي المعني بوضع قواعد الحرب. وتحتضن هذه المدينة المقر الأوروبي للأمم المتحدة، والعديد من وكالاتها المتخصّصة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فضلا عن مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيسي(ICRC).
لذلك، يعتبرها الحلف مركزا
محوريا واستراتيجيا، وقد تعاون كثيرا مع الأمم المتحدة في مهام الحفاظ على السلام منذ سنوات عديدة، فقد شارك، على سبيل المثال، في عمليات عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وأفغانستان وليبيا.
وسيتمكن حلف الناتو من الوصول إلى دبلوماسيين.ات يمثلون تقريبًا المجتمع الدولي بأكمله، حيث يوجد أكثر من 180 دولة ممثلة في المدينة السويسرية، فضلا عن إمكانية تعامله مباشرة مع 750 منظمة غير حكومية موجودة فيها، منها المهتمّة بقضايا الأمن وإزالة الألغام، ما سيعزّز فرص التعاون، والتنسيق حول هذه المجالات الحيوية.
+ أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعديل موقف الدول الأوروبية المحايدة، مما جعل حلف الناتو أكثر جاذبية لبعضها:
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