لماذا يريد الناتو افتتاح مكتب اتصال له في جنيف؟

MENAFN - Swissinfo) قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) فتح مكتب اتصال له في جنيف في وقت لاحق من هذا العام، ما أثار مخاوف عميقة بشأن حياد سويسرا وسمعتها بوصفها”عاصمة السلام“ في العالم. توضّح سويس إنفو ما هو على المحكّ.





تم نشر هذا المحتوى على 04 سبتمبر 2024 - 08:42 10دقائق



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كشفت مجموعة تاميديا رابط خارجي الإعلامية السويسرية الخاصة في أكتوبر من عام 2024، عزم حلف شمال الأطلسي“الناتو” (Nato)، افتتاح مكتب في جنيف، بعد تقارب آراء البلدان الأعضاء فيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأكّد

الخبر لاحقا، إثر

توقيع الحلف اتفاقية

مع الحكومة السويسريّة في شهر يوليو من هذا العام.

لكن وصول هذا التحالف السياسي، والعسكري الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، إلى أرض سويسرية محايدة، أثار جدلاً واسعا في بلد جبال الألب.



ما المقصود بمكتب اتصال؟

تشدّد السلطات السويسرية على أنّ وجود الناتو على أراضيها، سيكون من خلال مكتب اتصال يعزّز تعاونه

مع المنظمات المتمركزة في جنيف، منها الأمم المتحدة، ولا صلة

له بالعلاقات الثنائية مع الكنفدرالية السويسرية.



وقد فتح الحلف مكتبيْن مماثليْن في فيينا بالنمسا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، موقعي الأمم المتّحدة المهمّين أيضا. وبإضافة مكتب جنيف في الخريف المقبل، سيكون الحلف حاضرا في المراكز الرئيسية للأمم المتحدة في العالم، باستثناء نيروبي، عاصمة كينيا.



وستستقرّ المنظمة في مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، مؤسسة التدريب الدولية في مجالات تعزيز السلام والأمن، الواقعة في”دار السلام“ (Maison de la Paix )، في قلب الحي الدولي. وسيتولى شخص واحد العمل في هذا المكتب.

لماذا جنيف؟

تُعتبر جنيف منارة دبلوماسية متعددة الأطراف، رائدة في مجالات الحَوكمة المختلفة من

نزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي المعني بوضع قواعد الحرب. وتحتضن هذه المدينة المقر الأوروبي للأمم المتحدة، والعديد من وكالاتها المتخصّصة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فضلا عن مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيسي(ICRC).



لذلك، يعتبرها الحلف مركزا

محوريا واستراتيجيا، وقد تعاون كثيرا مع الأمم المتحدة في مهام الحفاظ على السلام منذ سنوات عديدة، فقد شارك، على سبيل المثال، في عمليات عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وأفغانستان وليبيا.



وسيتمكن حلف الناتو من الوصول إلى دبلوماسيين.ات يمثلون تقريبًا المجتمع الدولي بأكمله، حيث يوجد أكثر من 180 دولة ممثلة في المدينة السويسرية، فضلا عن إمكانية تعامله مباشرة مع 750 منظمة غير حكومية موجودة فيها، منها المهتمّة بقضايا الأمن وإزالة الألغام، ما سيعزّز فرص التعاون، والتنسيق حول هذه المجالات الحيوية.



+ أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعديل موقف الدول الأوروبية المحايدة، مما جعل حلف الناتو أكثر جاذبية لبعضها: