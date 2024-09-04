برنامج الأغذية العالمي وشويترامز يتعاونان لمشاركة الوجبات للقضاء على الجوع

(MENAFN
- Panasian1) دبي - تعمل شركة شويترامز، إحدى متاجر التجزئة المفضلة في دبي، مرة أخرى على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة الجوع العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. إن مبادرة "شارك الوجبة من أجل القضاء على الجوع"، التي تم إطلاقها اليوم، هي حملة توعية وجمع تبرعات مدتها أربعة أشهر لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التي تهدف إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتستمر الحملة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024، وتهدف إلى حشد الدعم المجتمعي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبمشاركة "أصدقاء الشراكة"، اختصاصية التغذية الشهيرة ميتون دي ساركار، ومدونة الطعام سعاد شمة، المعروفة أيضًا باسم ليدي سباتولا، ستسلط حملة شويترامز الضوء على كيفية قيام برامج الوجبات المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن بمساعدة الأطفال الأكثر ضعفا في الحصول على الدعم الغذائي والتعليمي الذي يحتاجون إليه. ومن خلال سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سيشاركون تجاربهم المباشرة حول تأثير البرنامج على حياة الأطفال، وإلهام سكان الإمارات العربية المتحدة لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي.
يواجه ملايين الأطفال كل يوم الواقع القاسي المتمثل في الذهاب إلى المدرسة بمعدة فارغة، مما يؤثر على قدرتهم على التركيز والتعلم. وتشكل الوجبات المدرسية دعماً حيوياً لهؤلاء الأطفال، فهي لا توفر التغذية فحسب، بل توفر أيضاً حافزاً قوياً للالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، وخاصة في المجتمعات الأكثر ضعفاً.
تهدف حملة شويترامز إلى إظهار كيف يمكن لفعل بسيط يتمثل في مشاركة وجبة أن يوفر تغذية حيوية لهؤلاء الأطفال، ويغذي رحلتهم التعليمية، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "من خلال التعاون مع شريكنا شويترامز، فإننا لا نقدم الوجبات المدرسية فحسب، بل نرعى مستقبل الآلاف من الأطفال الأقل حظًا. وهذه الحملة هي شهادة على ما يمكننا تحقيقه عندما يتحد القطاع الخاص والأفراد والمجتمعات. وأضاف: "لطالما كانت شويترامز شريكاً موثوقاً به للبرنامج منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ونحن نتطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة بدعم من الجهات المانحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. معا يمكننا تحويل رؤية القضاء على الجوع إلى واقع، وجبة تلو الأخرى".
ومن خلال هذه الحملة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة المساهمة بسهولة من خلال التبرع بمبلغ 1 أو 5 أو 10 دراهم عند تسديد فاتورتهم في أي من محلات شويترامز
لـ 45 في دبي، أو عبر الإنترنت على موقع
Choithrams.com.
بالإضافة إلى ذلك، ولفترة محدودة، سيحصل كبار المانحين على حقيبة خاصة قابلة لإعادة الاستخدام، كمكافأة لالتزامهم بالقضاء على الجوع.
وتدعم شويترامز برامج الوجبات المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2015. وقد تم التبرع بأكثر من 6.5 مليون وجبة مدرسية منذ بدء الشراكة لتعزيز الحملة العالمية للقضاء على الجوع بدعم من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أل تي باجاراني، رئيس مجلس إدارة شويترامز: “إنه لأمر رائع كيف يمكن للمشاركة بوجبة أن تخلق موجات من التأثير الإيجابي. حيث لا يستفيد الطلاب فحسب؛ بل تتضاعف الفوائد الاقتصادية أيضا من خلال ربط الوجبات المدرسية مع صغار المزارعين المحليين من خلال برامج الوجبات المدرسية المنتجة محليا. نأمل أن يضع شركاؤنا وعملاؤنا وموظفونا قلوبهم في هذه الحملة وأن يساعدوا في تحقيق نتائج رائعة. خالص شكرنا لكرم المتبرع وشعوره بالخير".
استعدادًا لحملة جمع التبرعات والمناصرة التي تستمر أربعة أشهر، سافر أصدقاء الشراكة، ميتون دي ساركار وسعاد شما، إلى منطقة المفرق في الأردن للاطلاع على كيفية تطبيق برنامج الوجبات المدرسية على أرض الواقع. وتأثيرها على الأطفال، خلق فرص العمل للمجتمع، ودعم الاقتصاد المحلي. وسيتم مشاركة تجاربهم على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة شويترامز، مما يدل على أن كل وجبة يتم التبرع بها هي خطوة أقرب إلى القضاء على الجوع والارتقاء بالمجتمعات.
يمكن للمانحين تتبع تأثير الحملة من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي المبتكر لجمع التبرعات،
ShareTheMeal
شويترامز من أجل القضاء على الجوع مع ShareTheMeal، على الصفحة المخصصة
يمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصقات الحملة الموجودة في المتجر، ومن خلال البحث في تطبيق
ShareTheMeal.
وفي وقت سابق، أعلنت شويترامز عن احتفالها على مدار العام بالذكرى السنوية ليوبيلها الذهبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من أنشطته التذكارية مع شركاء المسؤولية الاجتماعية للشركات، يدعم بائع التجزئة حملات مثل هذه لمساعدة برنامج الأغذية العالمي. وتؤكد مبادرة "50 عاماً من الخير" على المكانة المرموقة التي تتمتع بها شويترامز كواحدة من أكثر العلامات التجارية المحبوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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