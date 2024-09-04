أراضي دبي تقود التعاون مع المطورين العقاريين من خلال ورشة عمل لرفع معايير الجودة والشفافية في القطاع العقاري

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 03 سبتمبر 2024: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل متخصصة للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين على حد سواء.
وسلطت الورشة الضوء على تقديم معلومات شاملة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقود البيع العقاري، مع توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الجميع.
وأكد عبدالله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي والثقة في السوق العقاري، وتوطيد الشراكات مع المطورين لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشاريع العقارية. وقال: "نحن حريصون على تقديم الدعم الكامل للمطورين من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، ما يساهم في خلق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة."
وقد أتاحت الورشة للمطورين العقاريين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزز فهمهم للتوجهات الحالية والإجراءات القانونيّة، ويضمن امتثالهم للقوانين المعمول بها في الإمارة.
وتؤكّد دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في قطاع العقارات، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين والمطورين، ويعكس حرص الدائرة على حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، وبالتالي دعم رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.
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