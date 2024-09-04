قوات الإحتلال تقوم بعملية إرهابية ضد فريق المحامين الدولي المناب في الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / قامت قوات جيش الإحتلال بإقتحام منزل عضو فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية المحامي سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق وتحطيم كافة محتويات المنزل الواقع في مدينة الخليل وإعتقال نجله المحامي فهد سهيل عاشور الذي قامت بإقتياده للمعتقل ، في محاولة لإرهاب فريق المحامين الدولي بعد ٢٤ ساعة من تقديمهم تحصين لملف شكوى قطاع غزة وطلب فتح تحقيق في الجرائم الجديدة المرتكبة في الضفة الغربية إلى المدعي الدولي.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل :“هذه بلا شك عملية إرهابية القصد منها ترهيب الفريق المناب عن الشعب الفلسطيني للتراجع عن ملفات القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فشل الإحتلال الإسرائيلي و٦٠ دولة في ردع الفريق من تحقيق أهدافه للدفاع عن المدنيين الفلسطينيين والأخذ بحق كل شهيد روى بدمائه الطاهرة تراب فلسطين المحتلة ومحاسبة جميع مجرمي الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.”

يقوم فريق المحامين الدولي منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، حيث أستمر الفريق منذ يوم أمس

بمعركة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك لعدم تمكين المشكوا في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة) والتي تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، ويرأس فريق المحامين الدولي الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب وسهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين كون أنها الجهة التي تمتلك الحق في تمثيل كافة الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية.

وختم الدكتور خزعل تصريحه قائلا : "نتضامن جميعا مع عضو فريق المحامين الأستاذ سهيل عاشور والذي تم إقتحام منزله في مدينة الخليل من قبل قوات عسكرية إسرائيلية قامت بتحطيم كافة محتويات منزله دون إستثناء وإقتادت نجله المحامي فهد عاشور للمعتقل ، وذلك لإرهاب الفريق الدولي بقصد سحب الدعاوي في الجنائية الدولية ، حيث سبق قبل أشهر مضت محاولة رشوة الفريق بمبالغ كبيرة جدًا قام الفريق برفضها والثبات على موقفهم الوطني والقسم الذي أدوه أعضاء الفريق للدفاع عن الحق والعدالة ، ويبدو أن خطوة اليوم الإرهابية تأتي مناوبة لذلك الفعل."