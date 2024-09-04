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الفدائي يستهل يوم غد حلم التأهل إلى مونديال 2026 بملاقاة المنتخب الكوري على أرضه

9/4/2024 9:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ يستهل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بملاقاة منتخب كوريا الجنوبية على أرضه يوم غد الخميس.
ويستعد منتخب فلسطين لخوض مشواره التاريخي في التصفيات تحت إشراف المدرب مكرم دبّوب الذي يضع اللمسات الأخيرة قبل المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات، أمام كوريا الجنوبية، وتضم المجموعة 5 منتخبات عربية هي العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت، إلى جانب كوريا.
كانت رحلة المنتخب الفلسطيني حافلة بالتحديات، لكن المدرب دبّوب أكد في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اللاعبين يستمتعون بمحاولة الصعود في الفترة الأخيرة على مستوى آسيا

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