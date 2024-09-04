الفدائي يستهل يوم غد حلم التأهل إلى مونديال 2026 بملاقاة المنتخب الكوري على أرضه

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ يستهل منتخب
فلسطين الأول لكرة القدم، تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بملاقاة منتخب كوريا الجنوبية على أرضه يوم غد الخميس.
ويستعد منتخب فلسطين لخوض مشواره التاريخي في التصفيات تحت إشراف المدرب مكرم دبّوب الذي يضع اللمسات الأخيرة قبل المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات، أمام كوريا الجنوبية، وتضم المجموعة 5 منتخبات عربية هي العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت، إلى جانب كوريا.
كانت رحلة المنتخب الفلسطيني حافلة بالتحديات، لكن المدرب دبّوب أكد في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اللاعبين يستمتعون بمحاولة الصعود في الفترة الأخيرة على مستوى آسيا
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