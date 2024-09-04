المحافظ دودين يبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي في المناطق المغلقة

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ ترأس محافظ الخليل خالد دودين في مكتبه ظهر اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد خصوصا في المناطق المغلقة وذلك بحضور مدير عام الارتباط المدني في الخليل موسى هارون وأ. عاطف الجمل مدير عام تربية وتعليم الخليل والطاقم المرافق له و م. رشيد عوض مدير عام مديرية الحكم المحلي ومهند الجعبري مدير عام لجنة اعمار الخليل وممثلي كل من الارتباط العسكري والصليب الاحمر الدولي واللجنة الأمنية ومفتشي البلدة القديمة.

المحافظ أكد أن هذا اللقاء في غاية الأهمية ويأتي في إطار توفير كافة الإمكانيات المتاحة لبدء العام الدراسي تحت أي ظروف مهما كانت صعبة وتحديدا في المدارس التي تقع في البلدة القديمة والمناطق المغلقة والمسافر والتعامل مع أي طارئ يحصل لضمان وصول المعلمين والطلاب لمدارسهم داعيا كافة الجهات ذات العلاقة الى التنسيق والتعاون لإنجاح العملية التعليمية في محافظة الخليل .

أ. عاطف الجمل قدم شرحا مفصلا حول التحديات والصعوبات التي من الممكن التي تواجه بدء العام الدراسي فيما يتعلق بوصول الطلبة والمعلمين للمدارس في ظل ما تمر به المحافظة ومدينة الخليل من اغلاقات خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر والتي تضاعفت خلال الأيام الاخيرة مثمنا دور المحافظ دودين في عقد هذا اللقاء وتحديد الأدوار والمسؤوليات كل حسب اختصاصه .

وخلال اللقاء تحدث الحضور عن الجاهزية لدعم وإسناد جهود وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها التعامل مع اي إعاقات لإنجاح المسيرة التعليمية رغم كل الظروف الصعبة .

وفي الختام دعا المحافظ جميع الجهات ذات العلاقة للإشراف ميدانيا يوم الاثنين المقبل وهوا موعد بدء العام الدراسي الجديد وضمان وصول الطلبة والهيئات التدريسية للمدارس .



