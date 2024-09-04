المحافظ دودين يبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي في المناطق المغلقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN/ ترأس محافظ الخليل خالد دودين في مكتبه ظهر اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد خصوصا في المناطق المغلقة وذلك بحضور مدير عام الارتباط المدني في الخليل موسى هارون وأ. عاطف الجمل مدير عام تربية وتعليم الخليل والطاقم المرافق له و م. رشيد عوض مدير عام مديرية الحكم المحلي ومهند الجعبري مدير عام لجنة اعمار الخليل وممثلي كل من الارتباط العسكري والصليب الاحمر الدولي واللجنة الأمنية ومفتشي البلدة القديمة.
المحافظ أكد أن هذا اللقاء في غاية الأهمية ويأتي في إطار توفير كافة الإمكانيات المتاحة لبدء العام الدراسي تحت أي ظروف مهما كانت صعبة وتحديدا في المدارس التي تقع في البلدة القديمة والمناطق المغلقة والمسافر والتعامل مع أي طارئ يحصل لضمان وصول المعلمين والطلاب لمدارسهم داعيا كافة الجهات ذات العلاقة الى التنسيق والتعاون لإنجاح العملية التعليمية في محافظة الخليل .
أ. عاطف الجمل قدم شرحا مفصلا حول التحديات والصعوبات التي من الممكن التي تواجه بدء العام الدراسي فيما يتعلق بوصول الطلبة والمعلمين للمدارس في ظل ما تمر به المحافظة ومدينة الخليل من اغلاقات خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر والتي تضاعفت خلال الأيام الاخيرة مثمنا دور المحافظ دودين في عقد هذا اللقاء وتحديد الأدوار والمسؤوليات كل حسب اختصاصه .
وخلال اللقاء تحدث الحضور عن الجاهزية لدعم وإسناد جهود وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها التعامل مع اي إعاقات لإنجاح المسيرة التعليمية رغم كل الظروف الصعبة .
وفي الختام دعا المحافظ جميع الجهات ذات العلاقة للإشراف ميدانيا يوم الاثنين المقبل وهوا موعد بدء العام الدراسي الجديد وضمان وصول الطلبة والهيئات التدريسية للمدارس .
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