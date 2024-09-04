بعد غياب طويل.. نيمار يتألق في تدريبات الهلال الجماعية

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى تدريبات فريق الهلال السعودي لأول مرة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



الإصابة التي جاءت في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي أثارت قلق الجماهير حول مستقبل اللاعب مع النادي والمنتخب، لكن نيمار تمكن أخيرًا من العودة إلى التدريبات الجماعية للزعيم.

وفي مرانه الأول مع الهلال بعد التعافي، ظهر نيمار بكامل لياقته حيث شارك في جزء من الحصة التدريبية، ليطمئن بذلك جماهير الهلال على استعداده للعودة بشكل كامل إلى المباريات قريبًا.

وتشير تقارير إلى أن نيمار سيعود للمشاركة بشكل كامل في مباريات الهلال خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه في الدوري السعودي للمحترفين والمنافسة على كافة البطولات.



ويترقب عشاق "الزعيم" موعد عودة نيمار الرسمي للملاعب، والذي قد يكون في مواجهة الرياض يوم 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري السعودي.

يذكر أن نيمار كان قد انضم إلى الهلال في صفقة انتقال ضخمة، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2025.