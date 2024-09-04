Wednesday, 04 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موعد مواجهة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025

9/4/2024 9:13:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الجابوني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وهي المباراة التي ستقام في أكادير بعد أن أتمت بعثة "أسود الأطلس" تدريباتها في أكاديمية محمد السادس بالرباط.

وقد شهدت قائمة المنتخب، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي، انضمام وجوه جديدة مثل آدم أزنو، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين الغائبين لتعزيز صفوف الفريق في هذه المواجهة المهمة.

ستُقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7 مساءً بتوقيت المغرب، على ملعب أكادير الكبير.

وستكون منقولة حصرياً على القناة "الرياضية" المغربية، التي تمتلك حقوق بث مباريات المنتخب المغربي في التصفيات.

ويأمل المنتخب المغربي، بقيادة الركراكي، أن يحقق بداية قوية في مشوار التصفيات أمام الجابون، مع تطلعات كبيرة لتأمين التأهل إلى البطولة القارية التي ستقام في عام 2025.

MENAFN04092024000110011019ID1108635627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث