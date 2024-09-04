موعد مواجهة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الجابوني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وهي المباراة التي ستقام في أكادير بعد أن أتمت بعثة "أسود الأطلس" تدريباتها في أكاديمية محمد السادس بالرباط.



وقد شهدت قائمة المنتخب، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي، انضمام وجوه جديدة مثل آدم أزنو، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين الغائبين لتعزيز صفوف الفريق في هذه المواجهة المهمة.

ستُقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7 مساءً بتوقيت المغرب، على ملعب أكادير الكبير.



وستكون منقولة حصرياً على القناة "الرياضية" المغربية، التي تمتلك حقوق بث مباريات المنتخب المغربي في التصفيات.

ويأمل المنتخب المغربي، بقيادة الركراكي، أن يحقق بداية قوية في مشوار التصفيات أمام الجابون، مع تطلعات كبيرة لتأمين التأهل إلى البطولة القارية التي ستقام في عام 2025.