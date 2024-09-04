غيابات مؤثرة في صفوف إنجلترا قبل مواجهة أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استبعاد الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والمرض، وذلك قبيل مواجهات إنجلترا المرتقبة في دوري الأمم الأوروبية.
فودين، نجم مانشستر سيتي، استُبعد بعد تعرضه لوعكة صحية، في حين لم يكن واتكينز مهاجم أستون فيلا وكول بالمر لاعب تشيلسي في كامل جاهزيتهما البدنية للمشاركة.
وتأتي هذه الغيابات في وقت حساس، إذ يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
بعد هذه المباراة، يتوجه "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الثانية.
ويأمل المدير الفني المؤقت لي كارسلي في أن يكون الفريق مستعدًا تمامًا لتعويض هذه الغيابات وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.
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