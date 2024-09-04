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غيابات مؤثرة في صفوف إنجلترا قبل مواجهة أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

9/4/2024 9:13:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استبعاد الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والمرض، وذلك قبيل مواجهات إنجلترا المرتقبة في دوري الأمم الأوروبية.

فودين، نجم مانشستر سيتي، استُبعد بعد تعرضه لوعكة صحية، في حين لم يكن واتكينز مهاجم أستون فيلا وكول بالمر لاعب تشيلسي في كامل جاهزيتهما البدنية للمشاركة.

وتأتي هذه الغيابات في وقت حساس، إذ يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

بعد هذه المباراة، يتوجه "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الثانية.

ويأمل المدير الفني المؤقت لي كارسلي في أن يكون الفريق مستعدًا تمامًا لتعويض هذه الغيابات وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

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