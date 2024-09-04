مجلس دبي للإعلام يبحث سبل تعزيز التعاون مع سوني العالمية مع التركيز على تنمية المواهب الإعلامية

بحث مجلس دبي للإعلام فرص توسيع آفاق التعاون والشراكة مع مجموعة "سوني" الرائدة عالمياً في مجال الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار سعي المجلس لبناء المزيد من جسور التواصل مع الشركات والمؤسسات الكبرى صاحبة الحضور البارز والمؤثر في المجال الإعلامي عالمياً، وبما يخدم المستهدفات الاستراتيجية لدبي في مجال التطوير الإعلامي، وتحقيقاً لأهداف المجلس في إيجاد كافة البدائل الداعمة لتوجهاته في تعزيز قدرات الإعلامي المحلي من خلال تبادل الخبرات مع كبار صُنّاع الإعلام ورواده حول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس وضمّ سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة "تيكوم"، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسعادة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ"دبي للإعلام"، وهشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام، وفريق مجموعة "سوني" بقيادة توشيموتو ميتومو، كبير المستشارين والنائب التنفيذي للرئيس ومدير الاستراتيجية في المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية للمجموعة اليابانية العالمية.

واستعرض اللقاء ملامح المشهد الإعلامي في إمارة دبي، والأهداف التطويرية التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لاسيما في مجال النهوض بقدرات الإعلام المحلي لمواكبة التطور السريع في أساليب واستراتيجيات العمل الإعلامي، وما يستدعيه ذلك من إعداد كادر بشري على أعلى قدر من الكفاءة المهنية والتمكُّن من توظيف التقنيات الحديثة في تقديم محتوى مبدع قادر على المنافسة وفق أرقى المعايير العالمية، حيث ناقش الجانبان سبل تنمية المواهب الإعلامية وتزويدها بالمهارات والأدوات التي تزيد من تميزها في عالم الإعلام الجديد.

وأكدت سعادة نهال بدري أن مجلس دبي للإعلام يعمل على ترجمة توجيهات سموّ رئيس المجلس بتعزيز التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً بما يدعم استراتيجية تطوير إعلام دبي، معربة عن أملها في أن يكون هذا اللقاء مقدمة لشراكة حقيقية، ومزيد من التعاون البنّاء مع "سوني"، الرائدة في مجال التكنولوجيا الإعلامية، وذلك في إطار سعي المجلس لتوسيع دائرة تبادل الخبرات والأفكار في مجالات رئيسية تركز على القطاعات الإعلامية الجديدة والأكثر نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، ومن أهمها الأفلام والإنتاج وهما من القطاعات التي تعد "سوني" من روادها الرئيسيين عالمياً.

كذلك، أعربت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام عن أملها في أن يشمل التعاون تطوير البرامج التدريبية وفرص تبادل الخبرات التي يمكن من خلالها تطوير العنصر البشري، مع التركيز على إعداد كوادر إعلامية إماراتية متميزة، وتزويدها بالمعارف النظرية والمهارات العملية التي تمكنها من قيادة مسيرة تطوير الإعلام والمشاركة الإيجابية الفعّالة في رفع جودة محتواه، عبر إتقان التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتسخيرها في تقديم محتوى محلي متطور بمعايير تنافسية عالمية.

وتطرّق النقاش إلى التحديات التي يواجهها السوق الإعلامي في المنطقة والعالم في الوقت الراهن، وسبل التغلب عليها، من خلال الأفكار المبتكرة التي من شأنها مواكبة تطلعات المتلقّي، وما يصبو إليه من محتوى عالي الجودة، كذلك الحلول التي تكفل تفادي التحديات التي جلبتها التكنولوجيا إلى المشهد الإعلامي عالمياً.

شراكات نموذجية

من جانبه، قال سعادة مالك آل مالك إن التطور الذي حققته دبي كمركز رائد للإعلام على مستوى المنطقة جاء على خلفية شراكات نموذجية أبرمتها مع كبرى الشركات الإعلامية العربية والعالمية وكذلك شركات التقنية الرائدة في تقديم حلول وتجهيزات تدعم القطاع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع "تيكوم" بمجموعة "سوني"، وتطلعه أن تشهد هذه الشراكة مزيداً من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في سبيل تقديم إعلام متطور بمعايير جودة عالية، ومع سعي دبي لتطوير قطاعها الإعلامي وإمداده بمزيد من الحلول التي تمكنه من تحقيق معدلات أعلى من التميز.

وقال سعادته إن قطاع الإعلام يُعد من القطاعات المحورية في مجموعة "تيكوم" حيث تواصل المجموعة إسهاماتها وجهودها في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي عبر التركيز على محاور عمل تواكب التطور المستمر لدبي كمركز رائد للإعلام، ومن أهمها الاستثمار في إنتاج المحتوى، والمجالات الإعلامية الجديدة ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية بما تتمتع به من آفاق كبيرة للنمو على مستوى المنطقة والعالم.

دعم مستهدفات التطوير

من جهته، أكد سعادة محمد الملا أن "دبي للإعلام" حريصة على اقتناء وتوظيف أحدث تقنيات الصوت والصورة في مختلف أذرعها الإعلامية، وما تتيحه التكنولوجيا من حلول متطورة تدعم مساعي المؤسسة لتقديم محتوى متميز وعالي الجودة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع صُنّاع ومطوري تكنولوجيا وتجهيزات الإعلام حول العالم، معرباً عن تقديره للمكانة المتميزة التي تتمتع بها مجموعة "سوني" في هذا المجال على المستوى العالمي، وتطلع المؤسسة لتوثيق التعاون معها في المرحلة المقبلة، في ضوء جهودها المستمرة في مضمار تطوير منتجها الإعلامي سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع وكذلك ما تقدمه من محتوى رقمي عبر منصاتها المختلفة.

وقال سعادته: "تمكنّا خلال هذا اللقاء من اكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع واحدة من أكبر المجموعات العالمية الرائدة في مجال التقنيات الإعلامية، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لمجموعة "سوني" سواء من ناحية التجهيزات الإعلامية أو على صعيد تبادل التجارب وإعداد الكفاءات التقنية، دعماً لتوجهات التطوير الطموحة التي تتبناها "دبي للإعلام" وتمضي فيها بقوة سعياً إلى تحقيق الريادة، بمحتوى متميز رفيع الجودة ".

تطور سريع

في الوقت ذاته، أشاد توشيموتو ميتومو، كبير المستشارين والنائب التنفيذي للرئيس ومدير الاستراتيجية في "سوني" بنهج دبي التنموي، وسعيها إلى تطوير إعلامها بأسلوب يواكب ما تشهده من تطور سريع في شتى المجالات، لاسيما كمركز عالمي للمال والأعمال، وكذلك كمركز إعلامي رئيس في المنطقة بمجتمع يضم آلاف الشركات ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وكبرى صُنّاع الإعلام إقليمياً وعالمياً، مُعرباً عن تقدير مجموعة "سوني" للأهداف الطموحة لمجلس دبي للإعلام وتطلعات المجموعة لاكتشاف وتفعيل مزيد من قنوات التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء من مجموعة "سوني": كوهي فوروكاوا، النائب الأول للرئيس وعضو مجلس الإدارة، ويوهي يابي، رئيس تطوير الأعمال الجديدة، إريك شونتارو، المدير التنفيذي للأعمال، وعدد من كبار موظفي المجموعة.

يُذكر أن "سوني"، التي يعود تاريخ تأسسيها إلى العام 1946 ومقرها الرئيس العاصمة اليابانية طوكيو، تتمتع بمكانة عالمية رفيعة في العديد من القطاعات وتشمل: الإعلام والشبكات، والموسيقى، والتصوير، وتكنولوجيا وخدمات الترفيه والاتصالات المحمولة، والألعاب الرقمية، ومنتجات والترفيه المنزلي والصوت، وحلول التصوير والاستشعار، كذلك تعمل أيضاً في مجال الخدمات المالية.