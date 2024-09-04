(اللي بضربك اضربه) كيف تؤثر هذه العبارة على طريقة الأطفال في الدف

MENAFN - Khaberni) خبرني- "اللي بضربك اضربه.." جملة شهيرة يرددها بعض الآباء عندما يشكو لهم طفلهم من اعتداء طفل آخر عليه، سواء بالضرب أو الشتائم. ولكن هل هذا هو الحل الأمثل؟





نسفت إلاء مهدي، المدربة المصرية المتخصصة في الخاصة وصعوبات التعلم، هذا المعتقد قائلة عبر تدوينة على موقع "عربي بوست" إن هذه الطريقة ليست الحل الأمثل. وأوضحت أن الطفل يعمم القاعدة، فكيف سيفرق بين شخص وآخر إذا كان المعتدي هو أخوه مثلاً؟ هناك حلول أخرى غير رد العنف بالعنف. يجب أولاً أن نسأل أنفسنا: لماذا يعاني طفلي من ضعف الشخصية ويمتهن كرامته من قبل الآخرين؟

أضافت مهدي أنه بالعودة إلى البيئة الأسرية يمكن أن نجد الجواب. فالحماية الزائدة والخوف على الطفل من كل شيء، وحمايته طوال الوقت، يجعل شخصيته ضعيفة ولا يكتسب الكفاءة اللازمة لحماية نفسه وكرامته. وعندما يتعرض للأذى، يبكي ويسارع بطلب النجدة من الأبوين.





وأشارت إلى أن بعض الأسر تستخدم الضرب كأسلوب تربوي لحل المشكلات، مما يجعل الطفل أيضاً منهزماً وضعيفاً، ويخشى المواجهة، فيُفقد بذلك كرامته.





وتابعت مهدي: "قد يعتقد البعض أن تدليل الطفل سيعزز شخصيته، ولكن التدليل الزائد أيضاً يؤثر سلباً على شخصية الطفل، فيجعله غير قادر على التعبير عن مشاعره ورأيه، مما يعرضه لاستغلال الآخرين."





وأضافت: "ذكر لي أحد الآباء أن المشكلات و'الخناقات' المنزلية هي التي ستربي الطفل وتجعله قوي الشخصية، يعرف كيف يسترد حقه ويحفظ كرامته، ولكن هذا من أساليب التربية الخاطئة أيضاً، حيث إن المشكلات الأسرية التي يتعرض لها الطفل 'باستمرار' تخرج منه إما شخصاً منطوياً جباناً، أو عدوانياً معتدياً، وفي كلتا الحالتين لم تصن كرامته!"





كيف أقوّي شخصية ابني بما يعزز ويحفظ كرامته؟

قالت مهدي إن دورك كمربٍّ هو حفظ الكرامة لا خلقها: أنت كمربٍّ غير مسؤول عن خلق الكرامة في نفس طفلك لأنها موجودة بالفعل بالفطرة كما اتفقنا، وإنما دورك فقط أن تحافظ عليها، فلا تهنه أو تضعف كرامته، بل تقويها وتعززها وتحفظها له، وتذكر أنك حين تضعف كرامة طفلك فقد ضيعته.





إياك والضرب: من أخطر ما يضعف الكرامة عند الطفل هو الضرب، والأصل في التربية هو الرحمة والرأفة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط، واعتبر الذي لا يرحم الطفل ليس من المسلمين، حيث قال: "من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا"، كما غضب النبي حين عرف أن أحد الصحابة لم يقبّل أبناءه قط.





لا تنسَ هدفك من التربية: الأصل في التربية هو تنمية وتوجيه الطفل، وتقويم سلوكه وحفظ كرامته، فكيف تريده أن يستجيب لك وأنت تهينه؟ ماذا تعلّمه عندما تضربه وتهين كرامته؟ وهل سيقوّم سلوكه أم ستكسبه سلوكيات أخرى سلبية؟ لذا فعندما يقوم الطفل بسلوك سيئ، يجب الرجوع للوالدين والتأكد من قيامهما بدورهما معه منذ الصغر على الوجه المطلوب، وإلا فإن التعذير يكون للوالدين وتقويم الطفل.





احترم طفلك وقدِّر كرامته منذ الصغر: ولنا في السيرة العبرة والمثل، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان يجلس وعلى يمينه طفل وعلى يساره الشيوخ والكبار، وأراد أن يسقيهم اللبن، فبدأ بالطفل واستأذنه أن يشرب الكبار أولاً، رفض الطفل وآثر الاحتفاظ بحقه في الشرب أولاً، واحترم النبي اختيار الطفل ورغبته ولم يحقّره أو يعب عليه.





أعطه حرية الاختيار: اترك لطفلك الحرية في اختيار ما يشاء، وتدخل فقط عندما يختار شيئاً محرماً، وهنا يأتي دور الحماية الأبوية وتوجيهه نحو الصواب بطريقة تلائم شخصيته.





درّب طفلك وعلّمه كيف يدافع عن نفسه: اطلب منه الدفاع عن نفسه حين يتعرض للأذى والإهانة، ودربه على ذلك بأن يمسك يد المعتدي عليه أو يبعده، أو يطلب منه التوقف، وتدرب معه على ذلك في البيت مراراً وتكراراً حتى تترسخ في العقل اللاواعي لديه ويصبح رد فعله الطبيعي التلقائي حين يتعرض للأذى، وأخبره بأن المعتدي ضعيف وعليه ألا يخشاه، واجعله يدرك الفرق بين الدفاع عن النفس والاعتداء على الآخرين، وعلّمه أيضاً أن المؤمن القوي هو الأحب إلى الله، ونحن نحفظ كرامتنا ابتغاء مرضاة الله أولاً، ولا نثأر لأنفسنا وتمجيدها بما يخرج عن الهدف المطلوب ويدخلنا في مشكلة الكبر.





انتبه لطريقة طفلك في المشي والحديث: فلا تكن مشيته باستمالة أو انحناء أو تجبر، ولتكن معتدلة مستقيمة تعكس ثقته بذاته، وكذلك نبرته في الكلام، فلا تستجب لطفلك حين يتكلم بصوت خجول وحروف غير واضحة، واطلب منه أن يتحدث بصوت مسموع وحروف واضحة وكلمات حازمة تعكس ثقته وتؤكد ذاته، ولا تقل إنه لا يزال طفلاً صغيراً، فمن شب على شيء شاب عليه.





شجّع طفلك على ممارسة الرياضة وتعلُّم لعبة دفاعية: فالرياضة تجدد نشاط الطفل وتجعله يشعر بذاته ويثق بنفسه وتُكسبه أخلاقاً حميدة وتُعلمه أهمية الحفاظ على حدوده الشخصية، واحترام حدود الآخرين أيضاً.





علّمه بالقصة: قراءة القصص لطفلك، خاصة قبل النوم، وتوصيل الرسائل المطلوبة له والهدف المراد من القصة مثل تعليمه الحفاظ على كرامته وكيف نتعامل مع الآخرين وكيف نعبر عن أفكارنا بأدب، من أهم الأساليب التربوية التي ترسخ في عقلية الطفل وتنمّيه.





علّمه بالفنون: كذلك يمكن محاكاة تلك القصص وتجسيدها في أعمال مسرحية وأدوار فنية يقوم بها الطفل أمام أفراد العائلة ونشجعه عليها، وبذلك لن ينسى ما تعلمه بالمحاكاة.

علّمه باللعب: أهم وقت يمكن أن يستجيب الطفل لك فيه هو حين تلعب معه، فهو يحب أن تقضي وقتك معه، لا سيما حين يكون وقتاً ممتعاً؛ فخطط للعبة ذات هدف تود تعليمها لطفلك، وفي أثناء اللعب انتبه لسلوكياته وعزّز الحميد منها؛ وساعده على تعديل السلبي منها من خلال المحاكاة لك وتدريبه على الالتزام بقواعد اللعبة والانتباه لإشارات توكيد ذاته من عدمها وطرق تعامله مع الآخرين، ومن خلال اللعب ستعرف ما النقاط التي تحتاج للدعم والتوكيد في شخصية طفلك وتعمل عليه معه بعد ذلك.

كن قدوة حيّة لطفلك: يجب أن لا تطلب من طفلك أن يكون قوي الشخصية ذا كرامة وهو يراك منهزماً ضعيفاً يعتدي عليك الآخرون بالقول أو الفعل، أو ترسل لنفسك إشارات وطاقات سلبية طوال الوقت وتطلب منه أن يتحلى بتوكيد ذاته، فيجب أن تكون قدوة لطفلك أولاً ومن ثم تطلب منه ما تريد، وتذكّر أن الوقت لم يفُت بعد.





ختاما قالت الاء " نحن في زمن يحتاج إلى نفوس قوية تواجه العالم، قديماً كنا نخشى على أطفالنا من المخدرات أو السجائر، ، والان نخشى الفساد الأخلاقي والديني والمجتمعي وكل شيء، فانتبه لطريقة تربيتك لطفلك، وكن قدوة له رحيماً عطوفاً ومعتدلاً في كل شيء، ولا تنسَ مسؤوليتك فقط بحفظ كرامته، فكن على قدرها وكن له رفيق اليوم، يكن لك سند الغد".