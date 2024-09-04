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برشلونة يواجه لعنة الإصابات.. فيرمين لوبيز يغيب عن البرسا بعد تألقه في باريس

9/4/2024 8:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يغيب فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة أثناء وجوده مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما، وفقا لبيان أصدره الفريق الكتالوني اليوم الأربعاء.

وكان لوبيز /21 عاما/ ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول الذي توج بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) بألمانيا، كما تواجد مع المنتخب الأولمبي الإسباني تحت 23 سنة، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس الشهر الماضي.

وأحرز لوبيز هدفين خلال فوز منتخب إسبانيا الأولمبي 5 / 3 على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لأولمبياد باريس.
وعقب تعرضه للإصابة أثناء التدريبات في معسكر منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل خوض مباراتي الفريق ضد منتخبي اسكتلندا والمجر في تصفيات بطولة أوروبا، عاد لوبيز لبرشلونة مجددا لإجراء فحوصات لتحديد مدى الإصابة.

وذكر بيان لبرشلونة اليوم "انضم فيرمين لوبيز لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما بناء على خيارات سانتي دينيا مدرب الفريق تحسبا لمباراتي الفريق المقبلتين بتصفيات بطولة أوروبا ضد اسكتلندا والمجر، لكنه اضطر لمغادرة معسكر التدريب بعد أول حصة تدريبية أول أمس الاثنين".

أضاف بيان برشلونة، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أكدت الاختبارات التي أجريت له عند عودته إلى برشلونة في المدينة الرياضية إصابة اللاعب في أوتار الركبة".

وبات لوبيز أحدث المنضمين لقائمة إصابات برشلونة، التي تضم أيضا كلا من رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وفرانكي دي يونج وجافي ومارك بيرنال وأنسو فاتي.

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