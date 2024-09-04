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أردوغان يستقبل السيسي في أول زيارة له إلى تركيا

9/4/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر
اليوم الأربعاء، إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله إلى المطار.

وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف السيسي: "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

ومن المقرر أن يجري السيسي ونظيره التركي أردوغان، جلسة مباحثات ثنائية تتبعها جلسة موسعة بين وفدي البلدين.

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