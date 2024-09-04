Wednesday, 04 September 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبد الله حمدان بن دلموك يؤكد مكانة دولة الإمارات في المشهد التراثي

9/4/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan) زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برئاسة سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي، وعدد من مدراء الإدارات في المركز، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتجول الوفد يرافقهم عدد من المسؤولين عن المعرض، للتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطور وتنظيم حيث تعد الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية وورشات العمل.

واطلع سعادة عبد الله حمدان بن دلموك على المشاركة المتميزة للجهات الرسمية، التقى خلالها بعدد من المسؤولين عن الأجنحة والهيئات الحكومية في الدولة، وتبادل الأحاديث حول عدد من القضايا المشتركة في عالم التراث والثقافة، مشيدًا بما احتوته هذه المنصات من برامج ثقافية وتراثية ومبادرات، وثراء في الفعاليات المتنوعة التي تعكس مدى التطور الذي حققته الحركة الثقافية والتراثية في الدولة عبر عمل هذه الهيئات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه المبادرات.
وعن هذه الزيارة قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نتشرف بتواجدنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ21، والذي يشهد تطورا مستمرًا عامًا بعد آخر، هذا المعرض الذي يعتبر جزء من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، والذي يعتبر ليس مجرد فعالية سنوية تجمع بين عشاق هذه الرياضات والأنشطة من مختلف أنحاء العالم، بل هو صورة حقيقية لاعتزاز بلادنا بماضيها وحاضرها، ورؤيتها وتطلعاتها إلى مستقبل أكثر رفعة وازدهار، من خلال سعيها للحفاظ على تراثنا الغني وصون الهوية الوطنية للدولة.

كما أثنى سعادته على جهود القائمين على المعرض، مشيدًا بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك حراكا ونشاطًا متميزًا، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة التراثية تحمل في مضمونها قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ دولتنا، وعلى رأسها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة العالمية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04092024000110011019ID1108635236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث