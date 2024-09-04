حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

نص المرسوم على أن يُحل المجلس البلدي لمدنية خورفكان المُشكل بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2022م اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وبحسب المرسوم يُشكل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر النقبي، وعضوية كل من علي عبدالله مخلوف النقبي وراشد خميس محمد راشد النقبي ومحمد خلفان عبدالله خلفان النقبي والدكتورة مروة حسن علي إبراهيم النقبي ومحمد سعيد علي الشحي وعبدالوهاب عيسى الحمادي وأحمد سليمان داوود الحوسني وجابر علي عبدالله الريسي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

ووفقاً للمرسوم يكمل أعضاء المجلس مدة عضوية سلفهم ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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