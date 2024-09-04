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فينيسيوس يهدد استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030

9/4/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، تصريحات صادمة تتعلق بمستقبل تنظيم كأس العالم 2030، حيث طالب بسحب تنظيم البطولة من إسبانيا إذا لم يتم القضاء على ظاهرة العنصرية المنتشرة في بعض الملاعب الإسبانية.

وجاء هذا الطلب في ضوء التجارب الشخصية التي مر بها اللاعب، أبرزها كانت في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث تعرض لإساءات عنصرية.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عبّر فينيسيوس عن قلقه حيال استضافة إسبانيا لمونديال 2030، قائلاً: "إذا لم تتطور إسبانيا في التعامل مع العنصرية قبل 2030، ينبغي إعادة النظر في استضافتها لكأس العالم".

وأضاف: "آمل أن تدرك إسبانيا خطورة إهانة الأشخاص بسبب لون بشرتهم، ومع وجود وقت كافٍ حتى عام 2030، يجب العمل على تحسين الوضع".

في إشارة إلى محبته لإسبانيا وريال مدريد، أوضح فينيسيوس أن البلد يُعتبر مكاناً جيداً للعيش، لكنه أبدى حزنه من تصرفات فئة صغيرة من الجماهير التي تسيء لصورة إسبانيا.

وأعرب فينيسيوس عن تفاؤله بأن التطور الاجتماعي سيساهم في الحد من العنصرية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تُعبر عن الأغلبية.

وأشاد فينيسيوس بالجهود التي يبذلها ناديه ريال مدريد وبقية اللاعبين في مواجهة هذه الظاهرة، كاشفاً أن هناك حديثاً داخل الفريق حول إمكانية مغادرة الملعب جماعياً في حال تكررت مثل هذه الإهانات.

واختتم فينيسيوس حديثه بالتأكيد على أن حربه ليست موجهة ضد مشجعي إسبانيا، بل ضد العنصرية في العالم.

وأعرب عن أمله في أن تسهم جهوده وجهود المنظمات الرياضية الدولية، بما في ذلك "فيفا" و"يويفا" و "الليغا"، في تحسين الوضع والحد من هذه الظاهرة المرفوضة.

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