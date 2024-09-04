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النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية زمال

9/4/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.

وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية.

وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

جاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.


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