زيدان يُشعل التكهنات.. ماذا وراء زيارته المفاجئة لتدريبات ريال بيتيس؟

في خطوة لافتة أثارت تساؤلات واسعة، شوهد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ومدرب السابق، في تدريبات فريق ريال بيتيس الإسباني اليوم.



ورغم مرور أكثر من عامين على ابتعاده عن التدريب، ما زال زيدان يحظى باهتمام واسع من وسائل الإعلام الرياضية، وهو ما دفع البعض لربط حضوره بالمستقبل المهني.

زيدان، الذي غادر ريال مدريد في صيف 2021، لم يتول أي وظيفة تدريبية منذ رحيله، رغم تكهنات دارت حول احتمالية توليه قيادة منتخبات وأندية كبيرة مثل فرنسا، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ. إلا أن حضوره في تدريبات بيتيس كان له دافع عائلي خاص.

زيدان يدعم مسيرة ابنه إلياز

وفقاً لما أورده برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن زيدان حضر التدريبات لمتابعة أول تدريب لنجله إلياز مع الفريق الأول لنادي ريال بيتيس.



إلياز، البالغ من العمر 18 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع، ووقع مع بيتيس عقداً يمتد حتى صيف 2026، وهو ما يجعل والده حريصاً على دعمه في هذه المرحلة الهامة من مسيرته.

العائلة الكروية لزيدان

زين الدين زيدان ليس جديداً على متابعة مسيرة أبنائه في عالم كرة القدم.



فإلى جانب إلياز، يلعب ثيو زيدان مع فريق قرطبة الإسباني، بينما يتواجد لوكا زيدان في صفوف غرناطة.



أما إنزو زيدان، الابن الأكبر، فقد لعب لعدة فرق سابقاً لكنه حاليًا بدون نادٍ.

حضور زيدان في تدريبات بيتيس يُعد تذكيرًا بمكانته الكبيرة في عالم الكرة، إذ يظل المدرب الفرنسي واحدًا من أبرز الأسماء التي لم ترتبط بعد بأي فريق تدريبيًا رغم العروض المتعددة.

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