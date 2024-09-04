السيسي :زيارتي إلى أنقرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وتركيا

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم الأربعاء، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال السيسي ، في تغريدة على

حسابه بمنصة إكس اليوم ، "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف :"ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

ووصل السيسي إلى أنقرة في زيارة رسمية واستقبله الرئيس التركي ، وفق الرئاسة المصرية .

وكانت الرئاسة المصرية أفادت بأن زيارة السيسي إلى أنقرة

تأتي تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، إن "زيارة الرئيس

المصري التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في

فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين".

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس المصري

مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

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