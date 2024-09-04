إي اف چي هيرميس تحصد أعلى التصنيفات في العام 2024

أعلنت إي اف چي هيرميس، أن قطاع البحوث بالشركة نجح في الحصول على مراكز متقدمة بجميع القطاعات الرئيسية التي يعمل بها، وذلك ضمن تصنيفات استطلاع Emerging EMEA Extel Survey لعام 2024، وهو ما يعكس درايتها العميقة بأسواق المنطقة وقوة عملياتها التشغيلية والأداء الاستثنائي لفريق العمل.

فعلى صعيد البحوث المؤسسية، نجحت إي اف چي هيرميس في ترسيخ مكانتها في هذه الفئة عالية التنافسية حيث احتل حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث ورئيس بحوث المواد الاستهلاكية، المركز الأول في بحوث القطاع الاستهلاكي، بالإضافة إلى حصوله على مركز الوصيف (runner-up) في قطاع بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقطاع بحوث النقل. علاوة على ذلك، حصل أحمد حازم ماهر، رئيس بحوث الصناعات، على المركز الأول بقطاع بحوث المرافق، فضلًا عن حصوله على المركز الثالث بقطاع بحوث النقل. كما حصل أحمد معتز، مدير معاون في قطاع بحوث الرعاية الصحية على مركز الوصيف في قطاع بحوث الرعاية الصحية والأدوية.

تعكس التصنيفات التي حصلت عليها الشركة في مختلف القطاعات قدراتها البحثية الشاملة والتزامها بتحقيق قيمة استثنائية للعملاء، حيث حصلت على تصنيفات مميزة في قطاع بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقطاع بحوث المرافق.

وفي هذا السياق، صرح أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بشركة إي اف چي هيرميس التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة أن تلك التصنيفات تأتي تتويجًا للجهود المتواصلة وتفاني فريق العمل الذي يتمتع بخبرات واسعة ودراية عميقة بمختلف قطاعات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم لا يعكس تميز الحاصلين على الجوائز فحسب، بل يمتد ليشمل روح التعاون التي تنفرد بها الشركة. وأكد شمس أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تحقيق التفوق والتميز والذي سيساهم في تعزيز قدرة العملاء على الإلمام بأدق وأسرع وأحدث الاتجاهات الاستراتيجية بالأسواق.

جدير بالذكر أنه سيتم الاحتفال بنجاح إي اف چي هيرميس في حفل عشاء وتوزيع جوائز Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards المقرر انعقاده بلندن في 19 سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك بعد حصول قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس على جائزة أفضل مؤسسة للبحوث لمدة عامين على التوالي، وذلك من السوق المالية السعودية «تداول» لعام 2023 ولعام 2022 في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية.