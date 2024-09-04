العملات المشفرة تهوي.. وبتكوين تتراجع 4%

هوت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى خلال شهر وسط تراجع واسع النطاق للاستثمارات ذات المخاطر العالية في الأسواق العالمية، نتيجة المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية.

وانخفض أكبر الأصول الرقمية بأكثر من 4% خلال تداولات الأربعاء قبل أن تقلص بعضاً من خسائرها لتتداول عند 56635 دولاراً في تمام الساعة 12:45مساءً بتوقيت سنغافورة. كما تكبدت معظم العملات المشفرة الأخرى، بما فيها إيثريوم، خسائر مماثلة.

كما تراجعت عملة إيثريوم 4.25% ودوج كوين 2.5% واكس آر بي بنسبة 2.5% أيضاً.

ويأتي هذا التراجع وسط قلق المستثمرين من مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى أسوأ موجة خسائر للأسهم العالمية منذ الانهيار الذي شهدته الأسواق في 5 أغسطس. وهذا التشاؤم امتد إلى سوق العملات المشفرة، حيث يترقب المتداولون صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي أعمق يلوح في الأفق.

وقال شون ماكنولتي، مدير التداول في شركة «أرابيلوس ماركتس» المتخصصة في توفير السيولة للاستثمارات: «لاحظنا اهتماماً متجدداً بشراء خيارات توفر تحوطاً ضد انخفاض سعر بتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية». وأضاف إن المستثمرين اشتروا أيضاً عقود خيارات تستهدف سعر 35 ألف دولار وتنتهي في 29 نوفمبر.

ربما يأتي هذا التحوط ضد خسارة مرشح الحزب الجمهوري المؤيد للعملات المشفرة، دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، التي لم تعلن بعد موقفها من الأصول الرقمية.