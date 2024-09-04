طيران الإمارات تدشن خدمتها الجديدة إلى مدغشقر عبر سيشل

دشنت طيران الإمارات خدمتها الجديدة إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، حيث استقبلت الرحلة الافتتاحية رقم "ئي كيه 707" لدى هبوطها في مطار إيفاتو الدولي، باحتفال رشاشات المياه التقليدي.

واستقبل فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، رحلة طيران الإمارات الافتتاحية والتي ضمت عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا، وبدر عباس، نائب رئيس أول لدائرة الشحن، وسامي عقيل، نائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات بالإضافة إلى ممثلين من وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما اكتملت مقاعد الرحلة الافتاحية بالركاب تقريباً من ماهي، عاصمة سيشل، حيث استفاد المسافرون من خيارات السفر المحسنة المتاحة على الخدمة من خلال جمع عطلتين معاً في رحلة واحدة بين سيشيل ومدغشقر.

ولتعزيز الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومدغشقر، انضم إلى الرحلة الافتتاحية سعادة محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وسعادة اللواء / طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب بطي قرواش، نائب رئيس أول لشؤون السلامة والأمن في مطارات دبي، وربيع عطية، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد، وعبيد حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لوجيستكس.

وعقب حفل الترحيب، اصطحب عدنان كاظم، إلى جانب كبار مسؤولي طيران الإمارات، فخامة رئيس مدغشقر للاطلاع على طائرة البوينج 777-300ER التي تخدم هذه الرحلة بتقسيم الثلاث درجات، وذلك بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي الحكومة ووسائل الإعلام والضيوف وأعضاء صناعة السفر، وتضم الطائرة 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً قابلاً للتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال و310 مقاعد فسيحة في الدرجة السياحية.

وقال فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر: "في غضون أربعة أشهر فقط، ومن خلال العمل المشترك والجاد، نجحنا في إطلاق هذه الرحلة الافتتاحية التي طال انتظارها بين دبي وأنتاناناريفو مع طيران الإمارات. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لمدغشقر، وكلي ثقة بأنها ستكون بمثابة حافز ودافع حقيقي للقطاع السياحي وللتنمية الاقتصادية في مدغشقر".

وأضاف: "تفتح مدغشقر ذراعيها لاستقبال رحلات طيران الإمارات، ومن خلال الناقلة، تفتح مدغشقر أبوابها أمام العالم، ومن خلال تعزيز العمل معاً، سنواصل الجهود لتحقيق الطموحات والبناء لتعزيز النمو من أجل صالح وطننا".

وقال عدنان كاظم: "مدغشقر وجهة جديدة ومثيرة ضمن شبكتنا العالمية الواسعة، حيث تفتح أمام عملائنا مجموعة واسعة من العجائب الطبيعية والحياة البرية النادرة والمتنوعة والثقافة الغنية النابضة بالحياة. وفيما تواصل حكومة مدغشقر جهودها لتطوير قطاعها السياحي بهدف جذب مليون سائح بحلول عام 2028، فإننا ندعم هذه الرؤية بفخر من خلال تعزيز الاتصال وخيارات السفر المتميزة لتشجيع المزيد من المسافرين الدوليين على اكتشاف الجزيرة".

وأضاف: "نود أن نشكر السلطات في مدغشقر، بما في ذلك وزارة النقل ووزارة السياحة ومجموعة مطارات رافينالا، فضلاً عن جميع الجهات المعنية في مدغشقر ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم، ونتطلع إلى تقديم منتجاتنا الفريدة وخدماتنا الحائزة جوائز للمسافرين الذين اختاروا مدغشقر كوجهة مفضلة لهم سواء للترفيه والأعمال".

وتغادر الرحلة "ئي كيه 707" من دبي الساعة 08:55 صباحاً، لتصل إلى ماهي في سيشل الساعة 13:35 ظهراً، ثم تواصل رحلتها من سيشل لتصل إلى أنتاناناريفو الساعة 16:50 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 708" فسوف تغادر أنتاناناريفو الساعة 18:35 مساءً، لتصل إلى ماهي الساعة 22:20 مساءً، ومن ثمّ ستقلع من ماهي الساعة 23:50 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 04:20 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشل ومدغشقر).

ولتعزيز السفر الدولي من وإلى مدغشقر، راعت طيران الإمارات وضع مواعيد الرحلات بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة من وإلى العديد من الوجهات الرئيسية في أوروبا والشرق الأقصى وغرب آسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وستشغل طيران الإمارات الرحلات الأربع الأسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.

تجارب لا تنسى للسفر بـ"تميز دائم"

والتزماً بوعدها بمنح عملائها تجربة السفر بـ"تميز دائم"، توفر طيران الإمارات أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، مع أعلى درجات الراحة واللمسات المدروسة في كل درجة. ويمكن للمسافرين تناول الطعام من قوائم متعددة الأطباق مستوحاة إقليمياً ومحضّرة على أيدي فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها مجموعة من المشروبات المتميزة في جميع الدرجات. وفي الرحلة الافتتاحية من ماهي إلى أنتاناناريفو، استمتع ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بأطباق فواكه استوائية تضم منتجات محلية ومشوربات بالفانيليا مصنوع خصيصاً ومستوحى من الفانيليا التي تشهر بها مدغشقر.

وتعزز طيران الإمارات خيارات السفر الفاخرة، بما في ذلك الدرجة الأولى، والتي توفر رفاهية حقيقية على متن الطائرة، على مسار ماهي-أنتاناناريفو، حيث يستمتع عملاء الدرجة الأولى بأشهى المأكولات والمشروبات الفاخرة المجانية حسب الطلب في أجنحة خاصة مغلقة الأبواب.

ويتوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، على كل شاشة في جميع الدرجات، ويمكن للعملاء الاستمتاع بأكثر من 6500 قناة ترفيهية عالمية بمختلف اللغات، ويمكن للناطقين بالفرنسية الاستمتاع بـ 363 فيلماً من إنتاجات هوليوود مدبلج إلى الفرنسية، أو مشاهدة 62 فيلماً فرنسياً مثل Anatomie d'une chute وThe 400 Blows وThe Chorus وJules and Jim؛ بينما يمكن لعشاق الموسيقى الاستماع إلى أحدث الألبومات وقوائم التشغيل لمختلف الفنانين.

وباعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم، توفر مدغشقر للمسافرين الذين يحبون المغامرة تجربة فريدة تماماً، فهي موطن لثروة من التنوع البيولوجي، مع بعض أندر أنواع النباتات والحيوانات في العالم، وتفخر بضم ثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة وثقافة غنية ورحلات لا تُنسى للحياة البرية.

وتشجع مدغشقر السياحة البيئية، ما يمكّن الزوار من الانغماس في الطبيعة والاستمتاع بالثقافة المحلية مع احترام البيئة، وذلك لحماية تعقيدات التنوع الطبيعي في الجزيرة.