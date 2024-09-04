تحقيقات «واتساب» في البورصة الأمريكية تطال «موديز» و«إس آند بي» و«فيتش»

فرضت غرامات على مؤسسات «موديز كورب» و«إس آند بي غلوبال» و«فيتش ريتنغز» بقيمة إجمالية تصل إلى 48 مليون دولار بسبب مزاعم بأن شركات التصنيف الائتماني فشلت في الحفاظ على الطريقة المناسبة للاتصالات الإلكترونية، في أحدث تطور بما يسمى بتحقيقات «واتساب» التي أجراها المنظمون الأمريكيون.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن كلاً من وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» ستدفعان 20 مليون دولار لتسوية القضايا، بينما ستدفع «فيتش» 8 ملايين دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان إن الشركات اعترفت بانتهاك قواعد حفظ السجلات الخاصة بالوكالة وستحتفظ بمستشار امتثال.

وقالت «إس آند بي» في بيان: «تظل (ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز) ملتزمة بالامتثال حيال التزاماتها التنظيمية». وأقرت بسعادتها لأن الهيئة التنظيمية أقرت «بأعمال التصحيح التي قامت بها الشركة وتعاونها مع موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة».

الغرامات تضاف إلى مليارات الدولارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها للهيئة المنظمة لوول ستريت لتسوية تحقيقات مماثلة في استخدام الرسائل على الهواتف الشخصية و«واتساب». يتعين على الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتجنب سوء السلوك المحتمل.

«رصدنا أكثر من مرة أن الفشل في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة والحفاظ عليها يمكن أن يعيق قدرة الموظفين على ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها وقدرة اللجنة على محاسبة الشركات التي لا تفي بهذه الالتزامات، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المستثمرين»، وفق سانجاي وادوا، نائب مدير وحدة التنفيذ التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.