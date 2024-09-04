رئيس الدولة: معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة عالمية لتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فعاليات الدورة الـ 21 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه "نادي صقاري الإمارات" تحت شعار "تاريخ يحاك بروح مبتكرة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك".

واطلع سموه خلال جولته في المعرض على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والشركات الدولية في مجال صناعة الصيد والفروسية وما تطرحه من تقنيات ومستلزمات مبتكرة خاصة بهذه الرياضات.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول أهم ما يشهده هذا المجال من مستجدات واستمع إلى شرح بشأن أبرز ابتكاراتهم ومنتجاتهم المشاركة في المعرض.

وأكد سموه أهمية المعرض في إحياء الموروث الإماراتي وما يمثله من منصة عالمية لتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب.. مشددا سموه على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتراث لربط الأجيال الجديدة بتاريخها وموروثها الحضاري.

رافق سموه خلال الجولة..سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.