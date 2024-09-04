استقطاب 520 طالبا ماليزيا للدراسة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -استقطبت وزارة العالي والبحث العلمي 520 طالبًا وطالبة من ماليزيا للدراسة في الأردن، وذلك وفق تقرير موجز أصدرته وزارة الاتصال الحكومي لاستعراض ما أنجزته الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر آب الماضي.





تضم مختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن أكثر من 46 ألف طالب وطالبة من 111 دولة عربية وأجنبية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التعليم العالي.





مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، قال الأربعاء إن الوزارة تواصلت مع الملحقية الثقافية الماليزية في السفارة الماليزية في عمان في وقت سابق، وأكدت الملحقية حينها أن 417 طالبًا وطالبة سيلتحقون بالجامعات الأردنية بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025، في حين سيلتحق 103 طلاب وطالبات بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 2024-2025.





ولفت الخطيب إلى أن هؤلاء الطلبة سيتوزعون على 8 جامعات رسمية وخاصة، وفي تخصصات تشمل اللغة العربية، الفقه وأصوله، أصول الدين، المصارف الإسلامية، الدراسات الإسلامية، القراءات القرآنية، الاقتصاد، بالإضافة إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والهندسة الميكانيكية.





وأشار الخطيب إلى أن وفدًا رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة زار ماليزيا في شهر تشرين الثاني من العام 2023، وقام بزيارة عدة ولايات ماليزية والتقى مسؤولين عن ابتعاث الطلبة.





السفير الماليزي في عمان، محمد نصري عبد الرحمن، قال في تصريح سابق إنه يوجد حاليًا قرابة 1800 طالب ماليزي يدرسون في 9 جامعات مختلفة في الأردن في برامج أكاديمية متنوعة تشمل اللغة العربية، الشريعة الإسلامية، الصيرفة الإسلامية، والطب.