الفاعوري : وقف طلبات الاستقدام وتسريح نصف العاملين في المكاتب

MENAFN - Khaberni) خبرني -أوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، طلبات استقدام عاملات المنازل من سبعة دول أسيوية وأفريقية، اضافة الى تخفيض عدد العاملين بالمكاتب الى النصف قريبا، لحين وقف وزارة العمل فتح باب التراخيص في العاصمة عمان .

وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري أنه لا مانع لدى النقابة ان يكون هناك فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب

بحسب كتاب العمل ناديا الروابدة المرسل للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء والتي تؤكد فيه الوزيرة على تركز المكاتب في العاصمة ، مؤكدا الفاعوري ان قطاع الاستقدام مشبع في العاصمة عمان ، خاصة وان 50 % من المكاتب مهددة بالإغلاق وهناك مكاتب لم تتمكن من العمل بسبب عدم قدرتها على تسديد كفالتها السنوية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الطلب الاستقدام وكثرة المكاتب الحالية .

وأشار الى ان ارتفاع كلف عملية الاستقدام بالإضافة الى تعليمات نظام الاستقدام، أرهقت أصحاب المكاتب وكبدتهم خسائر مالية باهظة، ناهيك عن تنامي ظاهرة سماسرة الاتجار بالبشر التي تفشت بسبب تراخي وزارة العمل في ملاحقة السماسرة الذين يواصلون تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بالمياومة سواء في المنازل او في أعمال أخرى، مشيرا الى انخفاض استقدام عاملات المنازل بنسبة 10% سنويا.

وتوقع الفاعوري ان تبدأ المكاتب بتخفيض عدد العاملين لديها الى النصف قريبا، مشيرا الى ان القطاع يوفر حاليا قرابة 700 فرصة عمل، مضيفا أنه في حال لم توفر وزارة العمل أية حلول لإنقاذ مكاتب الاستقدام فأن القطاع سينهار كليا، خاصة وان وزارة العمل استقبلت قرابة 300 طلب ترخيص مكاتب استقدام عندما أعلنت انها بصدد فتح باب التراخيص.

ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام 153 مكتبا منهم 149 مكتبا في العاصمة عمان والباقي في محافظتي اربد والزرقاء، إضافة إلى 6

فروع بالمحافظات، و8 مكاتب في العقبة.