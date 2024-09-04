الفاعوري : وقف طلبات الاستقدام وتسريح نصف العاملين في المكاتب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، طلبات استقدام عاملات المنازل من سبعة دول أسيوية وأفريقية، اضافة الى تخفيض عدد العاملين بالمكاتب الى النصف قريبا، لحين وقف وزارة العمل فتح باب التراخيص في العاصمة عمان .
وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري أنه لا مانع لدى النقابة ان يكون هناك فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب
بحسب كتاب وزيرة العمل ناديا الروابدة المرسل للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء والتي تؤكد فيه الوزيرة على تركز المكاتب في العاصمة ، مؤكدا الفاعوري ان قطاع الاستقدام مشبع في العاصمة عمان ، خاصة وان 50 % من المكاتب مهددة بالإغلاق وهناك مكاتب لم تتمكن من العمل بسبب عدم قدرتها على تسديد كفالتها السنوية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الطلب الاستقدام وكثرة المكاتب الحالية .
وأشار الى ان ارتفاع كلف عملية الاستقدام بالإضافة الى تعليمات نظام الاستقدام، أرهقت أصحاب المكاتب وكبدتهم خسائر مالية باهظة، ناهيك عن تنامي ظاهرة سماسرة الاتجار بالبشر التي تفشت بسبب تراخي وزارة العمل في ملاحقة السماسرة الذين يواصلون تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بالمياومة سواء في المنازل او في أعمال أخرى، مشيرا الى انخفاض استقدام عاملات المنازل بنسبة 10% سنويا.
وتوقع الفاعوري ان تبدأ المكاتب بتخفيض عدد العاملين لديها الى النصف قريبا، مشيرا الى ان القطاع يوفر حاليا قرابة 700 فرصة عمل، مضيفا أنه في حال لم توفر وزارة العمل أية حلول لإنقاذ مكاتب الاستقدام فأن القطاع سينهار كليا، خاصة وان وزارة العمل استقبلت قرابة 300 طلب ترخيص مكاتب استقدام عندما أعلنت انها بصدد فتح باب التراخيص.
ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام 153 مكتبا منهم 149 مكتبا في العاصمة عمان والباقي في محافظتي اربد والزرقاء، إضافة إلى 6
فروع بالمحافظات، و8 مكاتب في العقبة.
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