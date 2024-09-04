أوناحي يرفض العروض الخليجية وينتقل إلى باناثينايكوس

انتقل الوسط المغربي الدولي عزالدين أوناحي من مرسيليا الفرنسي الى باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، بحسب ما أعلن الناديان الاربعاء.

وذكرت تقارير صحافية بأنة قيمة الاعارة بلغت نصف مليون يورو، في حين يتعين على باناثينايكوس دفع مبلغ مقداره 11.5 مليون يورو في حال رغب في ضم اللاعب رسميا في نهاية فترة الاعارة.

وكان أوناحي (24 عاما) انتقل الى صفوف مرسيليا قبل سنة ونصف بعد تألقه في صفوف المغرب في مونديال قطر حيث ساهم في بلوغه الدور نصف النهائي في انجاز لم يسبقه اليه أي منتخب إفريقي.

ولم يعتمد عليه مدرب مرسيليا الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي خلال مباريات الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وأصدر النادي المتوسطي بيانا مقتضبا جاء فيه "ترك لاعب الوسط المغربي عزالدين أوناحي نادي مرسيليا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للانضمام الى باناثينايكوس اليوناني. أطيب التمنيات".

وسيخوض أوناحي في صفوف باناثينايكوس مسابقة كونفرنس ليغ خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بان أوناحي رفض عرضين للانضمام الى السد القطري خلال الصيف.