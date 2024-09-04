دوري الأمم الأوروبية.. جريليش في مواجهة نارية أمام جماهير أيرلندا

قال كالوم روبنسون مهاجم أيرلندا إن جاك جريليش، الذي مثل أيرلندا على مستوى الشباب قبل أن يغير الولاء لمنتخب إنجلترا، سيتعرض لإساءات من الجماهير المحلية في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت بين الفريقين في دبلن.

واستدعى المدرب المؤقت لي كارسلي الأسبوع الماضي مهاجم مانشستر سيتي جريليش، الذي استبعده المدرب السابق جاريث ساوثجيت من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، للمشاركة في مباراتين ضد أيرلندا وفنلندا.

وتوقع روبنسون، الذي ذهب في الاتجاه المعاكس لجريليش من خلال اللعب ضمن منتخبات الشباب في إنجلترا قبل تمثيل أيرلندا، أن يتعامل اللاعب (28 عاما) جيدا مع هذا الاستقبال العدائي المتوقع.

وقال روبنسون زميل جريليش السابق في أستون فيلا "أعتقد أنه سيواجه بعض الإساءات لكن هذا الأمر جزء من كرة القدم.

"إنه لاعب ناضح بما يكفي ويعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث في اللعبة.

"ربما أشعر بدهشة إذا لم يحدث له ذلك لأنه يتعرض لمثل هذه الأمور في كل مكان، حتى في إنجلترا".