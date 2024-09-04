مع كومباني على رأس القيادة.. ساني جاهز لفصل جديد مع بايرن ميونخ

يعتقد ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه يسير على الطريق الصحيح للعودة بعد معاناته من مشاكل في الفخذ طوال الموسم الماضي وخضوعه لعملية جراحية بعد مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) بألمانيا هذا الصيف.

وقال ساني في مقابلة نشرت على موقع بايرن الألكتروني الرسمي اليوم الأربعاء "أشعر أنني لائق، حتى الآن كل شيء يسير وفقا للخطة. تمكنت من المشاركة في تدريبات الفريق الأول، ولم أواجه أي مشاكل وآمل أن تستمر الأمور على هذا النحو".

ورغم ذلك، فإن ساني لا يرغب في التسرع في العودة، حيث قال "تعمدنا أن نترك الأمر مفتوحا لمنحي الوقت حتى أتمكن من القول إن كل شيء يبدو مثاليا. نحن على الطريق الصحيح".

بمجرد عودته للمستطيل الأخضر، يبدأ ساني العمل مع مدرب جديد، حيث تولى المدرب البلجيكي فينسنت كومباني قيادة بايرن خلفا لتوماس توخيل هذا الصيف. لكنهما يعرفان بعضهما البعض بالفعل بعد أن لعبا معا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

أشار ساني "كنت سعيدا للغاية عندما التقيت بكومباني مرة أخرى. إنه شخص رائع. لقد رأيت أيضًا مدى إتقانه لقيادة حصص التدريب. يتمتع جميع المدربين بطاقة كبيرة، ولدى فينسنت كومباني شخصية رائعة".

ويعود بايرن لاستئناف مبارياته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد فترة التوقف الدولي، حيث يلعب هولشتاين كيل، الوافد الجديد للمسابقة، في 14 أيلول/سبتمبر الجاري، ومن غير الواضح ما إذا كان ساني سيكون متاحًا بحلول ذلك الوقت.