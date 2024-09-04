32 فريقاً و5 أندية عربية.. فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) اليوم الأربعاء شعار النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة، إذ سيشارك فيها 32 فريقاً، مع استمرار العد التنازلي للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتضم بطولة مونديال الأندية، التي تجرى خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ممثلين عن جميع الاتحادات القارية الست، كما ستعيد هذه النسخة من البطولة رسم خريطة أقوى أندية العالم.



تأتي هذه البطولة في إطار جهود فيفا التي تهدف لإتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء، وهو ما يمثل أحد أهدافه الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي.



وتأهل، حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.

ويعتمد مسار التأهل، الذي يتم من خلال البطولات القارية للأندية، على معيار الجدارة الرياضية على مدار فترة أربعة أعوام، ويضمن مكافأة الأندية البطلة لقاراتها والأخرى التي تحقق نتائج مميزة بشكل ثابت.



ويستلهم الشعار تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة (سي دبليو سي) لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يعدل الشعار ليستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة.

يتضمن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحة فارغة في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة، وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا "إنها لحظة استثنائية. نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يشكل بداية حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية".

أضاف إنفانتينو "سيلتقي 32 من أفضل الأندية من كافة أركان المعمورة للتنافس في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025. إنهم القلب النابض للبطولة. ولا يسعنا الانتظار".

وتابع "سيلتقي 32 من أفضل أندية العالم على الساحة العالمية ليتوج ناد واحد كبطل".



وأردف قائلاً: "ولهذا، نحن بانتظاركم أنتم، الجماهير من كافة أرجاء العالم، لتسردوا حكاية أنديتكم وتجلبوا شغفكم ودعمكم وتُظهروا للعالم بأسره معدن ناديكم الحقيقي وتنقلوه للعالمية".



يذكر أن النسخة القادمة من مونديال الأندية تضم 5 أندية عربية، حيث يشارك فيها كل من الأهلي المصري والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.