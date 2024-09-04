غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و861 قتيلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
الأربعاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و861 قتيلا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها
للمستشفيات 42 شهيدا و107
مصابين خلال الـ24
ساعة الماضية".
وأضافت أنه في "اليوم الـ
334
للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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