غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و861 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة

الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم

الأربعاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و861 قتيلا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها

للمستشفيات 42 شهيدا و107

مصابين خلال الـ24

ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ

334

للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".