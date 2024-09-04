إندونيسيا تمنح قائد العمليات المشتركة وسامدارما يودها للدفاع

منح معالي برابوو سوبياتو الدفاع الإندونيسي، سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، وسام "دارما يودها للدفاع" (Dharma Yudha Defense Medal)، تقديرا لجهود سعادته المبذولة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

ويُعد الوسام أحد أرفع الأوسمة العسكرية في إندونيسيا، ويمنح لشخصيات عسكرية إندونيسية أو أجنبية، ساهمت في تعزيز استراتيجيات الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الصديقة.

وقلد معالي الفريق دوني ايرماوان توفانتو الأمين العام لوزارة الدفاع الإندونيسية، الوسام لسعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط الجانبين.

وجرت مراسم التقليد في مقر وزارة الدفاع الإندونيسية في العاصمة جاكرتا.

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