إندونيسيا تمنح قائد العمليات المشتركة وسامدارما يودها للدفاع

(MENAFN
- Al-Bayan)
منح معالي برابوو سوبياتو وزير الدفاع الإندونيسي، سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، وسام "دارما يودها للدفاع" (Dharma Yudha Defense Medal)، تقديرا لجهود سعادته المبذولة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.
ويُعد الوسام أحد أرفع الأوسمة العسكرية في إندونيسيا، ويمنح لشخصيات عسكرية إندونيسية أو أجنبية، ساهمت في تعزيز استراتيجيات الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الصديقة.
وقلد معالي الفريق دوني ايرماوان توفانتو الأمين العام لوزارة الدفاع الإندونيسية، الوسام لسعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط الجانبين.
وجرت مراسم التقليد في مقر وزارة الدفاع الإندونيسية في العاصمة جاكرتا.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04092024000110011019ID1108634801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.