أيبرزا تقدم أفكاراً ومنتجات ذات أنماط جريئة تدعو الطبيعة للتغلغل في الفراغ

مع انحسار جائحة كورونا واضطرار الملايين من البشر إلى قضاء فترات طويلة في منازلهم، أظهرت العديد من الدراسات ارتباطًا وثيقًا بين التواصل مع الطبيعة والصحة النفسية ومستويات التوتر. فقد تبين أن البيئة الطبيعية تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية وتقليل مستويات التوتر، مما يعزز من الحاجة إلى دمج عناصر الطبيعة في المساحات المعيشية.

أصبح هذا الوعي الجديد بالروابط بين الطبيعة والصحة النفسية دافعًا قويًا لإعادة التفكير في تصاميم المنازل، حيث يسعى الكثيرون إلى إدخال عناصر طبيعية في ديكوراتهم الداخلية لتحقيق توازن بين الراحة الجسدية والرفاهية النفسية.

في هذا الاطار يحدثنا معنى أبودقة الرئيس التنفيذي لشركة "أيبرزا " للاثاث والتصميم ويسلط الضوء على فكرة دمج عناصر الطبيعة في مساحات المعيشة لخلق بيئة تجمع بين الراحة والأناقة، مع تعزيز الاتصال بالطبيعة لتحسين جودة الحياة في المنزل قائلا:

إن نظرية (دع الطبيعة الخارجية تتغلغل في فراغك الداخلي) اللتي تبناها المعماري الامريكي فرانك لويد رايت في بداية القرن الماضي لاقت رواجا واسعا وقتها لكنها سرعان ما تجاهلها اكثر المصممين نظرا لما تطلبه عصر ما بعد الحداثة من سرعة في التصميم والانجاز وانشغال الناس في اعمالهم اغلب الوقت مما جعل المساحات السكنية تتحول

الى صناديق مغلقة تخلو من الروح. لقد كان لجائحة كورونا دور مهم في تذكير الناس باهمية هذه النظرية وأهمية ان يكون للطبيعة دور في فراغنا سواء بدمج عناصر أو أشكال أو خامات طبيعية أو مستوحاة من الطبيعة. كما أظهرت الدراسات أن هذا الدمج لا يحسن فقط من جمالية المكان، بل يساهم أيضاً في تقليل مستويات التوتر ويعزز الشعور بالرفاهية.

استجابةً لهذه الاتجاهات، قامت شركة "أيبرزا" بتطوير مجموعة من الحلول المبتكرة لغرفة المعيشة، حيث تعتبر هذه الغرفة أكثر الأماكن استخدامًا وتعرضًا للفوضى. شملت الحلول أثاثًا متعدد الوظائف مثل الطاولات التي تحتوي على أدراج للتخزين وأرفف مفتوحة، والكنب الذي يحتوي على مساحات تخزين مخفية، مما يساعد في تنظيم الفضاء وتعزيز الراحة والهدوء كما أطلقت الشركة مجموعة من الحلول للتكسيات الجدارية ووحدات التلفاز التي تضيف لمسة من الفخامة والاتساع، مع توفير وحدات تخزين مخفية. وقد تم تصميم التكسيات لتكون قادرة على الانحناء عند الزوايا، مما يضفي انسيابية وطبيعية على الفضاء. وقد تميزت التكسيات باستخدام الحجر والرخام أو بدائل الرخام بصورتها الخام غير المصقولة، مما يعزز الشعور بالانتماء للطبيعة.

إضافة إلى ذلك، تسعى "أيبرزا" إلى تحسين الصحة النفسية من خلال إدخال النباتات والعناصر الخضراء في التصميمات، وقدمت الشركة مجموعة حصرية من النباتات والأشجار المصنوعة يدويًا، بما في ذلك أشجار الزيتون ذات الألوان والجذوع المميزة.

وأضاف قائلا رغم الأجواء الحارة في الدولة معظم أوقات السنة ،الى اننا سعينا

لتصميم

مواقد كهربائية تحاكي المواقد الخشبية لتضيف لمسة من الدفء والرومانسية إلى الغرف. يمكن استخدام هذه المواقد كديكور في الحائط الرئيسي أو كعنصر لتقسيم المساحات، وتتميز بخيارات للتحكم الصوتي بشدة الإضاءة ونوع اللهب ولونه. وأضاف قائلا لقد هيمنت الأشكال الهندسية المنتظمة مثل المستطيل والدائرة والمربع على تصميم قطع السجاد لقرون عديدة، مما جعل من الضروري إعادة التفكير في هذا النهج التقليدي. في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى العودة إلى الطبيعة وإدخال عناصر جديدة، أطلقنا مجموعة مبتكرة من السجاد ذات الأشكال غير المنتظمة المصنوعة من مواد طبيعية. هذه التصاميم ليست فقط تجديدًا بصريًا، ولكنها أيضًا تعكس ارتباطنا بالبيئة الطبيعية.

من بين ما يميز تشكيلتنا الجديدة، نقدم مجموعة من السجاد الجداري القابل للتعليق على الحوائط. هذه القطع توفر شعورًا إضافيًا بالدفء وتعمل كعازل للصوت، مما يجعلها مثالية لتحسين جودة الصوت في الفضاءات وتعزيز الراحة البصرية. وفيما يتعلق بالديكورات الجدارية، نحن فخورون بتقديم مجموعة جديدة تمامًا من الأفكار والخامات أغلبها من مواد طبيعية أو معاد تدويرها تتميز بأشكالها الطبيعية المنسابة وألوانها الترابية الطبيعية تعمل مجتمعة على إضفاء لمسة من الفخامة والأصالة.

ولتكملة تجربة التصميم الداخلي، أطلقت "أيبرزا" مجموعتها الحصرية من الروائح والمباخر المنزلية المصنوعة من زيوت عطرية طبيعية، التي تنقل المستخدم إلى أجواء الغابة، مثل روائح الليمون وخشب الصندل والعود.

كل هذه الابتكارات في التصميم

وأكثر تعكس التزامنا بإعادة تعريف مفهوم الجمال والوظيفية في الديكور الداخلي، مع الحفاظ على ارتباط وثيق بالطبيعة وتحقيق توازن بين الأناقة والراحة والاستدامة.



