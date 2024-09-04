725 متراً ارتفاع ثاني أطول برج في العالم بدبي

كشفت شركة ((عزيزي للتطوير العقاري)) لـ((البيان)) عن ارتفاع ثاني أطول برج في العالم والجاري إنشاؤه على قطعة أرض على شارع الشيخ زايد في دبي، فبعد حصولها على الموافقات المطلوبة كشف المطور العقاري في الإمارة عن أن ارتفاع البرج سيكون 725 متراً ليحل بذلك بالمرتبة الثانية عالمياً بعد ((برج خليفة)) الأطول في العالم عند 828 متراً.

ودشنت ((عزيزي)) مؤخراً أعمال البناء في مشروعها الذي يقع ضمن مناطق التملك الحر في الإمارة مقابل مركز دبي التجاري العالمي، وبالفعل مع إعلان الشركة عن ارتفاع برجها الجديد عند 725 متراً تكون بذلك تجاوزت الرقم المسجل حالياً لثاني أعلى برج في العالم، وهو برج ميرديكا 118 في ماليزيا والذي يبلغ ارتفاعه 679 متراً، وبذلك تنافس ناطحات السحاب في دبي نفسها مع هذا الإعلان الجديد.

وداخل دبي، سيتجاوز برج عزيزي الجاري تشييده ثاني وثالث أطول برجين في الإمارة، واللذين يقعان في مرسى دبي، وهما برج مارينا 101 وبرج الأميرة، اللذان تبلغ أطوالهما 425 متراً و413 متراً على التوالي.

وسيكون برج عزيزي كذلك أطول من برج فرانك مولر أيتيرنيتاس، والذي يتم حالياً إنشاؤه في مرسى دبي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، والذي من المقرر أن يصبح أطول برج سكني متوج بساعة في العالم، حيث سيصل ارتفاعه إلى 450 متراً. وتستثمر عزيزي نحو 6 مليارات درهم في برجها الجديد ومن المتوقع تسليمه بعد أربع سنوات في العام 2028.

وشدد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي، وقال: إن دبي هي موطنه الآن، مضيفاً إن ذلك لم يخطر بباله عندما كان صديق لي في مسقط رأسه يروي له قبل 38 عاماً، قصصاً عن دبي، ويصف لي رحلاته ومغامراته التجارية في مدينة لم أكن يعرف عنها الكثير.

وأضاف: مُنذ 36 عاماً، شرعت في رحلتي التجارية الخاصة، بدءاً من بلدان رابطة الدول المستقلة، ولم أزر دبي لأول مرة إلا بعد ست سنوات من تلك البداية، أي منذ ثلاثين عاماً. وكانت تلك الزيارة كل ما كان يحتاجه لإدراك الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي، فقرر الانتقال إليها، لتكون هذه المدينة الاستثنائيّة مصدر إلهام لخياله ودافعاً لطموحاته كرائد أعمال ومستثمر.

وأشار إلى تشييد ثاني أطول برج في العالم، والذي تم تصميمه وتطويره من قبل شركة عزيزي للتطوير العقاري في موقع متميّز في قلب شارع الشيخ زايد بدبي.

وأكد أنه سيشكل بُعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد، وإضافة حقيقية تُعزّز جماليّة أفق دبي الرائع ومكانتها المعماريّة الفريدة.

وأوضح أنّ برج عزيزي يمتاز بأكثر من مجرد ارتفاعه وموقعه، فبفضل تصميمه المبتكر وتوظيفه لأحدث اتجاهات التكنولوجيا؛ سيضم المبنى مساكن فائقة الفخامة، ومركز تسوق متعدد المستويات فريداً من نوعه، وأعلى منصة مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق وأماكن تناول الطعام على ارتفاعات غير مسبوقة. وسيجسد فندق البرج من فئة سبع نجوم، والذي يتميز بأعلى ردهة في العالم، روح دبي من خلال تسليط الضوء على الثقافات العالمية الكبرى ضمن ديكوره الداخلي.

وقال: من المهم التأكيد أن استثمارنا في مشروع برج عزيزي لا يهدف فقط إلى الربح المالي، بل إنّ رؤيتنا لهذا المشروع هي خلق إرث دائم في دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للعيش والزيارة.

وشدد على حكمة ورؤية قيادة دبي التي جعلت من هذه المدينة ملاذاً للمبتكرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وقال: لولا الحفاوة التي حصلت عليها في دبي لما حقّقت النجاح كرجل أعمال. كما أشاد بالدعم والمساندة التي حظيت بها شركة عزيزي للتطوير العقاري من حكومة دبي للوصول بمشروع برج عزيزي إلى هذه المرحلة.

وختم قائلاً: مع بدء أعمال تشييد برج عزيزي بوتيرة متسارعة على شارع الشيخ زايد؛ آمل أنّ الإرث النبيل الذي تركه مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سيُواصل دفع دولة الإمارات نحو مستويات أعلى من الازدهار والرخاء في الأعوام المقبلة.