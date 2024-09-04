انطلاق موسم الزيتون بالأردن 15 تشرين أول المقبل

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعلن الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون 2024/2025 مبشرةويأتي ذلك في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره الهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.

وأشار الى أن موسم عصر الزيتون لهذا العام سيبدأ في 15 من شهر تشرين الأول 2024. ووفقاً للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن وتشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون بهدف إنتاج زيت الزيتون، مما سيُسفر عن إنتاج ما يقارب 26 ألف طن من زيت الزيتون ذو الجودة العالية

أما الكميات المتبقية

والتي تقدر بنحو 32 ألف طن، فقد بين الحنيفات انه سيتم تخصيصها لأغراض الكبيس، وهو ما يساهم في تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.

واضاف انه وفيما يخص تلبية احتياجات السوق المحلي، فإن الوزارة تتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني ودعم صادرات المملكة من زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الحنيفات الى توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم،

إلى أنها من المحتمل أن تظل الأسعار مستقرة ومماثلة لمستويات الموسم الماضي 2023/2024، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وكذلك جودة المنتج المتاحة.

ونوه إلى أن

وزارة الزراعة تؤكد التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين ولجميع العاملين في هذا القطاع، و تدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان موسم ناجح يُلبي تطلعات الجميع ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. للاستثمار في قطاع الزيتون

.