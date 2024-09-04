نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى في شهر ويتراجع بأكثر من 4%

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة، الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة.

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية «التراجع كان رد فعل على التعافي الحاد من الخسائر الكبيرة في منتصف أغسطس».

وأضاف «لقد أصبحت السوق حذرة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وستظل حذرة حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة».

وانخفض المؤشر نيكاي بأكثر من 12 بالمئة إلى 31458.42 في الخامس من أغسطس في أكبر تراجع له منذ ما يسمى بالاثنين الأسود وسط مخاوف من ركود أمريكي وارتفاع الين بحدة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء بعد أن هبطت إنفيديا 10 بالمئة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت الأسواق أيضا بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي التي أظهرت استمرار ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي اليابان اقتفت شركات الرقائق العملاقة أثر إنفيديا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 8.55 بالمئة وأدفانتست 7.74 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي، انخفض 214 سهما بينما ارتفع 11 سهما.

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