الأسهم الأوروبية تتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد موجة بيع في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد عند الفتح اليوم الأربعاء بعدما هزت المخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأسواق العالمية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة خلال التداولات، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.
ونزل داكس الألماني 0.71% وفوتسي البريطاني 0.73% وكاك الفرنسي 0.72%.
وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.
وكانت شركات أشباه الموصلات هي الخاسر الأكبر في التعاملات المبكرة مع انخفاض سهم إيه.إس.إم.إل هولدنجز 5.3 بالمئة على أثر تراجع سهم شركة إنفيديا الثلاثاء.
ونزل سهم بارات 1.4 بالمئة بعدما قالت شركة بناء المساكن البريطانية إن الطلب على المساكن لا يزال حساسا لقدرة المقترضين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، وذلك بعد انخفاض أرباحها السنوية 56 بالمئة.
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