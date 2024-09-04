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الأسهم الأوروبية تتراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد موجة بيع في أمريكا

9/4/2024 5:28:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد عند الفتح اليوم الأربعاء بعدما هزت المخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأسواق العالمية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة خلال التداولات، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.

ونزل داكس الألماني 0.71% وفوتسي البريطاني 0.73% وكاك الفرنسي 0.72%.

وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.

وكانت شركات أشباه الموصلات هي الخاسر الأكبر في التعاملات المبكرة مع انخفاض سهم إيه.إس.إم.إل هولدنجز 5.3 بالمئة على أثر تراجع سهم شركة إنفيديا الثلاثاء.

ونزل سهم بارات 1.4 بالمئة بعدما قالت شركة بناء المساكن البريطانية إن الطلب على المساكن لا يزال حساسا لقدرة المقترضين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، وذلك بعد انخفاض أرباحها السنوية 56 بالمئة.

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