«موجة بيع» تضرب أسواق الأسهم العالمية

شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيع، الأربعاء، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطر بعدما هزت المخاوف من تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأسواق الدولية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية.

وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.





أوروبا

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة خلال التداولات، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.

ونزل داكس الألماني 0.71% وفوتسي البريطاني 0.73% وكاك الفرنسي 0.72%.





اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة، الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة.





الأسهم الخليجية ومصر

وخيم اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشر السعودية 0.8%، والكويت 0.8%، وقطر 0.4%، والبحرين 0.01%، ومسقط 0.3% ومصر بنسبة 0.3%.

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