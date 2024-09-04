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«جي بي مورغان» ينشئ فريقاً للخدمات المصرفية الخاصة في دبي

9/4/2024 5:28:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعمل شركة «جيه بي مورغان تشيس» على تأسيس فريق مصرفي خاص في دبي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من المنافسين الذين نشروا موارد إضافية في الشرق الأوسط للاستفادة من تدفق الآلاف من أصحاب الملايين إلى المنطقة؛ وفقاً لما ذكرت «بلومبرغ».

وقد قامت الشركة بنقل اثنين من المصرفيين من جنيف ولندن لتأسيس الفريق الجديد الذي تخطط لتنميته في السنوات المقبلة، وفقاً لبيان صادر عن البنك. من المتوقع أن يكسب الثنائي - سيباستيان بوتانا دي بوفو وكارول مشرقي - أعمالاً مع الأفراد الأثرياء والمكاتب العائلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن ينتقل المزيد من أصحاب الملايين إلى الإمارات هذا العام أكثر من أي وجهة أخرى، وذلك بفضل عدم وجود ضرائب على الدخل ونمط الحياة الفاخر، ووفقاً لشركة هينلي آند كو، فمن المتوقع أن ينتقل نحو 6.700 شخص من فاحشي الثراء إلى البلاد، أي ما يقرب من ضعف التدفق الذي تتوقعه الولايات المتحدة.

هذا، وقامت بعض أكبر مديري الثروات في العالم من مجموعة «يو إس بي جروب إيه جي» إلى «دويتشه بنك إيه جي» بوصف الشرق الأوسط كفرصة نمو كبيرة.

وأضافت شركة «إتش إس بي سي هولدينجز بي لي سي 100» مصرفيين في المنطقة العام الماضي وتخطط للتوظيف «بانتهازية» خلال الأشهر المقبلة، في حين قامت مجموعة «جوليوس باير» السويسرية لإدارة الثروات بتوظيف مصرفيين كبار لتعزيز أعمالها التي تلبي احتياجات الأثرياء الهنود في دبي.

ويعد بنك جي بي مورغان الدولي الخاص أكبر من أي من منافسيه في الولايات المتحدة، وتسعى شركة وول ستريت العملاقة إلى تنمية عروضها في السنوات الأخيرة، وفقاً لعرض تقديمي للمستثمرين في مايو. وأظهر العرض التقديمي أن البنك قد أضاف بالفعل 11 موقعاً في المدينة خلال العقد الماضي.

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