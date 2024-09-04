إنفيديا تمحو 279 مليار دولار من قيمتها في أكبر انخفاض لسهم أمريكي تاريخياً

انخفضت أسهم أشباه الموصلات العالمية والأسهم المرتبطة بها الأربعاء، في أعقاب انخفاض حاد في سعر سهم إنفيديا في الولايات المتحدة بين عشية وضحاها.

في الولايات المتحدة، انخفضت شركة صناعة الرقائق إنفيديا بأكثر من 9٪ في العادي، مما أدى إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات وسط عمليات بيع مكثفة في وول ستريت. أعادت البيانات الاقتصادية المنشورة الثلاثاء الظهور على السطح القلق بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

واصلت أسهم إنفيديا الانزلاق في تداولات ما بعد السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 2٪، بعد أن ذكرت بلومبرج أن الشركة تلقت استدعاءً من وزارة العدل كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار.

تم محو حوالي 279 مليار دولار من قيمة إنفيديا يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد لسهم أمريكي في التاريخ. كان الرقم القياسي السابق مسجلاً لشركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، والتي عانت من انخفاض في القيمة بقيمة 232 مليار دولار في يوم واحد في فبراير 2022.

وتمتد سلسلة قيمة إنفيديا إلى كوريا الجنوبية، وهي شركة تصنيع شرائح الذاكرة SK Hynix وتكتل سامسونج للإلكترونيات.

أغلقت أسهم سامسونج منخفضة بنسبة 3.45٪، بينما انخفضت SK Hynix، التي توفر شرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي لشركة إنفيديا، بنسبة 8٪.

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