هواوي كلاود توفر بنية تحتية داعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- BCW Global) الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 سبتمبر 2024 — أعلنت شركة هواوي خلال قمة هواوي كلاود السعودية 2024 عن سلسلة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى بناء بنية تحتية متينة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة دعماً لرؤية 2030 في تسريع التحول الرقمي في المملكة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار الرقمي.
استعرض الحدث، الذي سجل حضور أكثر من 600 ضيف، أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، ولا سيما عمليات استدلال وتدريب النماذج الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وموارد النظام الإيكولوجي المبتكر لشركة هواوي من الصين والعالم. كما تعرّف عشرات قادة الأعمال من شركات كبرى على منتجات وحلول هواوي كلاود التي يمكن أن تساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية في المملكة، بما في ذلك استخدام نماذج بانغو (Pangu) لتسريع اعتماد التقنيات الذكية في قطاعات الأعمال.
وتشمل هذه المبادرات إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وضخ استثمارات كبيرة في تطوير المواهب ودعم الشركات الناشئة المحلية، مما يرسخ مكانة هواوي كلاود كداعم رئيسي لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وتشمل محفظة هواوي الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي تقنيات تدعم توفير الحوسبة في كل مكان، وخفض التكاليف، وتعزيز أمن البيانات، والارتقاء بتجربة خدمة السحابة الطرفية. كما يمكن لهواوي كلاود توفير زمن استجابة منخفض يصل إلى 25 مللي ثانية في جميع أنحاء المملكة.
وفي كلمته الترحيبية خلال القمة، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نواصل تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية بالإرادة الصلبة ووجود شركاء راسخين يدعمون مساعينا. حضورنا الراسخ في المملكة العربية السعودية يشهد على التزامنا بالابتكار المستمر في تقنياتنا لتلبية احتياجات عملائنا، وتسريع اعتماد التقنيات الذكية في قطاعات الأعمال، ومواصلة تحسين وتطوير المواهب التقنية في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المملكة والمنطقة بشكل عام".
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت جاكلين شي، نائب رئيس شركة هواوي كلاود العالمية ورئيس التسويق والمبيعات لشركة هواوي كلاود العالمية: "لطالما كانت هواوي كلاود سباقة في دعم استراتيجية السيادة الرقمية للمملكة العربية السعودية، حيث باتت أول مزود خدمات سحابية يلتزم كلياً بالسياسات الحكومية المعنية بأمن البيانات. ونحن ملتزمون بحماية سلامة وخصوصية بيانات عملائنا السعوديين من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة وتوطين الخدمات، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي المحلي".
من جانبه، علّق آلان تشي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن أحدث تطورات هواوي كلاود في السعودية، قائلاً: " شهدت إيراداتنا في مجال خدمات السحابة العامة بالسعودية نمواً هائلاً بمعدل 10 مرات خلال العام الماضي منذ إطلاق ’هواوي كلاود منطقة الرياض’. ويعود الفضل في ذلك إلى حلولنا المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات مختلفة، وأدائنا الفائق، وخدماتنا التي تركز على رضا العملاء. وتوفر هواوي كلاود خدماتها لأكثر من 300 عميل في المملكة، بمن فيهم وزارات حكومية، و3 من كبرى شركات الاتصالات، وعدد من شركات التكنولوجيا المالية وشركات الإعلام، بالإضافة إلى 90% من الشركات الصينية التي توسع أعمالها إلى المملكة، ما يعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات السعودية لحلولنا السحابية".
وتقدم هواوي كلاود مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مختلف القطاعات، بما فيها الخدمات الحكومية وتجارة التجزئة والتمويل، والتي تستفيد من تقنيات وخبرات هواوي المتطورة.
وعلى صعيد القطاع الحكومي، تساعد هواوي كلاود الحكومة السعودية في إنشاء منصة بيانات ضخمة لتعزيز كفاءة مشاركة البيانات بين الدوائر الحكومية، حيث يتم استخدام نموذج Pangu للخدمات الحكومية لدعم تنفيذ المدن الذكية بفعالية أكبر. وقد ساعدت هواوي كلاود الحكومة السعودية على تطوير نموذج لغوي كبير للغة العربية خاص بها، والذي يدعم أكثر من 20 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي ويستخدم عدداً كبيراً من الموارد.
وفي قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، تدعم هواوي كلاود شركة التجارة الإلكترونية المحلية "زود" للتوسع في سوق التجارة الإلكترونية والتجزئة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي كلاود حلولاً مبتكرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والتي تدعم شركات القطاع من خلال تزويدها بخدمات توصيل فعالة وإجراءات أمن سيبراني قوية.
وقال مارك تشين، رئيس مبيعات الحلول العالمية في هواوي كلاود: "تلتزم هواوي بتأسيس البنية التحتية السحابية الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أسلوب الابتكار المنهجي وتسريع عملية الترقية الذكية للقطاعات. وبناءً على استراتيجية ’الذكاء الاصطناعي للقطاعات‘، ومن خلال نموذج Pangu الكبير، يجري استخدام منصة ModelArts في قطاعات التعدين، والشؤون الحكومية، والسيارات، والأرصاد الجوية، والطب، والإنسان الرقمي، وغيرها، لمساعدة هذه القطاعات على حل المشكلات وإنجاز المهمات الصعبة".
أدى استخدام نموذج Pangu من هواوي كلاود إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البرمجيات من خلال تطوير منصة CodeArts التي تسمح بإنشاء مليارات الأسطر من التعليمات البرمجية في غضون ساعة واحدة فقط. إذ تعمل هذه المنصة المتقدمة على تسريع عملية تطوير البرمجيات بشكل كبير، مما يدعم الشركات المحلية في نشر حلول جديدة بشكل سريع ويساعدها في الحفاظ على قدراتها التنافسية.
تلعب هواوي كلاود دوراً حاسماً في مختلف القطاعات، بما فيها الإعلام والترفيه، وتجارة الإلكترونية والتجزئة، والتمويل عبر الإنترنت، والاتصالات، والمركبات الذكية. ومن خلال بنيتها الأساسية للحوسبة السحابية وابتكارها التكنولوجي، تساعد هواوي كلاود عملائها على تحويل أعمالهم وتحسين كفاءتها التشغيلية. كما تلتزم هواوي كلاود بتأسيس نظام إيكولوجي محلي مزدهر من خلال دعم تطوير أكثر من 100 شريك، وتدريب أكثر من 3000 طالب جامعي في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.
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