الأمير يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي

MENAFN - Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث لسموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنمو.

هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.