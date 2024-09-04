الأمير يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث نقل لسموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنمو.
هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.
MENAFN04092024000130011022ID1108634739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.