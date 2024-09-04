أجيليتي تدعم مستقبل الطلبة في ريادة الأعمال

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت 3 سبتمبر 2024 – أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، عن نجاح رعايتها للنسخة التاسعة من برنامج "كُنْ" لريادة الأعمال الاجتماعية التابع لمؤسسة لوياك، والذي يهدف إلى تهيئة الطلاب ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم المستقبلية في إدارة الأعمال، حيث اختتم البرنامج أعماله الأسبوع الماضي بتدريب 50 طالباً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة على مدى خمسة أسابيع.
وقد تم تصميم برنامج "كُنْ" بالتعاون مع كليّة بابسون - المؤسسة التعليمية الأمريكية المتخصصة في ريادة الأعمال - لمنح الطلاب الراغبين بالتعرف على ريادة الأعمال الفرصة لتعلم وتطبيق المهارات الأساسية لإدارة الأعمال، وتزويدهم بمهارات القيادة والتواصل والتفكير النقدي. هذا ويتألف البرنامج من ورش عمل مكثّفة يقودها نخبة من ذوي الخبرة من مختلف المجالات.
من ناحيتها أشادت لجنة التحكيم -المتألفة من الشركات الراعية، بما في ذلك أجيليتي- بالمشاركات المتميزة من طلاب دفعة هذا العام، معربةً عن إعجابها الشديد بجودة العمل المقدّم والجهد الكبير الذي بذله الطلاب.
وتمتد شراكة أجيليتي الاستراتيجية مع لوياك منذ عام 2006، حيث ساهمت في إعداد الشباب الكويتيين لدخول سوق العمل عبر دورات "لوياك" المتخصصة ومبادراتها المميّزة في نشر الثقافة المالية وتعزيز طموح الشباب بريادة الأعمال. كذلك، تتمتع أجيليتي بالتزام طويل الأمد تجاه برامج التعليم وبناء القدرات ونقل المعرفة التي تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح والقيادة. ومنذ عام 2014 استفاد أكثر من 687,000 شاب وفتاة من الدعم التعليمي الذي تقدمه الشركة، وكان نحو 50% من هذا الدعم موجهاً للإناث.
تجدر الإشارة إلى أن أجيليتي تدعم باستمرار المبادرات التي تعمل على تمكين المجتمع ولديها شراكات في الكويت، السعودية، ساحل العاج، غانا، الهند، مصر والعديد من الدول أخرى. وفي العقد الماضي، نجحت أجيليتي في تقديم المساعدة إلى أكثر من 2.3 مليون شخص عن طريق تمويل تعليم الشباب، وريادة الأعمال، والتوظيف والتدريب الرقمي، بالإضافة إلى تقديم جهود إغاثية مختلفة كتوصيل المواد الأساسية في أعقاب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة.
MENAFN04092024002896002148ID1108634737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.