ترقب بعد وفاة أمريكي بفيروس جديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت ولاية نيو إنغلاند التأهب بعد تسجيل وفاة، وعدد من الإصابات بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي EEE.

وحسب "هيلث داي"، قال البيان إن أحد سكان نيو هامبشاير توفّى بعد إصابته بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي، الذي ينتشر بلدغات البعوض، ويصيب حوالي 2% من المصابين بمرض شديد يمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة.

وأبلغ عن 4 حالات أخرى في فيرمونت، وماساتشوستس، ونيوجيرسي، وويسكونسن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع لأن معظم المصابين به تظهر عليهم بأعراض خفيفة مثل الصداع والحمى والضيق العام، ولا يسعون للحصول على الرعاية، كما قال الدكتور جوناثان أبراهام، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بريغهام والنساء.

وأضاف أبراهام "يصاب حوالي 2% من المصابين بالعدوى بالتهاب الدماغ، وهو شكل من أشكال عدوى الدماغ، وهو أخطر مضاعفات المرض، ويموت ما يصل إلى ثلث المصابين بالتهاب الدماغ بسببه".

وحسب البيان "يصاب العديد من الناجين بأعراض دائمة، بينها النوبات والشلل، وقد يحتاجون إلى رعاية مؤسسية طويلة الأمد". "لذلك ورغم

أنه من المضاعفات النادرة نسبياً، إلا أن العواقب يمكن أن تكون مدمرة".

وقال أبراهام إن الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، أو تزيد عن 50 عاماً، معرضون للإصابة بعدوى أكثر شدة.

وأشار إلى أنه لا توجد علاجات متاحة للحالات الشديدة منه، خارج الرعاية الداعمة. وقال أبراهام: "أبحاث اللقاح لالتهاب الدماغ الشرقي تعطلت لأن تفشي الفيروس متقطع، ما يجعل من الصعب اختبار أي حقنة أو حتى التنبؤ بمن قد يستفيد أكثر من التطعيم".

لكن المختبرات تستكشف العلاجات التي يمكن أن تجذب الفيروس بعيداً عن خلايا الدماغ البشرية، ما يمنع تطوره.

وطبقت بعض المناطق في المدن التي سجلت فيها إصابات، إجراءات لإغلاق بعض الأماكن العامة لاحتواء الموجة.