ميزات مبتكرة في فورد رينجر لمواجهة كل التحديات

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- Fleishman Hillard) الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 سبتمبر 2024: صممت فورد رينجر لتلبي احتياجات العمل والعائلة والرحلات، وهي تتميز بمجموعة مختارة من الميزات الأولى في فئتها لمساعدة المالكين على إنجاز مختلف المهام.
وقال ماكس تران، كبير المصممين في استوديو التصميم لدى فورد آي إم جي "مجموعة السوق الدولية": " ركزنا على تزويد رينجر بتصميم ذكي وميزات تقنية تجعل تنفيذ المهام اليومية أكثر سهولة للعملاء".
مصدر إلهام هذه الابتكارات جاء من العملاء أنفسهم، حيث تحدثت فورد مع آلاف العملاء وعقدت العشرات من ورش العمل حول العالم لفهم ما أعجبهم في تصميم رينجر، وما يمكن أن تفعله فورد لتحسين وظائف المركبة.
وقال سام ساماوال، مدير العلامة التجارية لدى فورد للشاحنات: "خصصنا الكثير من الوقت للاستماع إلى عملائنا لفهم ما يريدونه في الجيل الجديد من رينجر، وقد ساهمت آرائهم في إضافة كل ميزة جديدة في الجيل الجديد من فورد رينجر. نحن فخورون بتقديم مركبة تتفوق على أصعب الطرق الوعرة وتجعل الحياة اليومية أسهل وأكثر متعة، وهي مناسبة تماماً للذهاب إلى العمل والعائلة والسفر"
إليك بعض الميزات المفيدة التي تمكن مالكي رينجر من التغلب على كل تحد.
إعادة تصميم سلّم صندوق التحميل
وقال تران أن إحدى المشكلات الرئيسية التي عملت فورد على حلها كانت تسهيل طريقة الوصول إلى صندوق التحميل بعد أن لاحظت أن مالكي رينجر يتسلقون الإطارات ليحاولوا الوصول للصندوق.
يوافق مايك غروف، مالك رينجر منذ فترة طويلة، وأخبر فورد أن الوصول إلى صندوق التحميل كان دائماً ما يمثل مشكلة عند تحميل الدراجات النارية وتنزيلها، ولذلك فإن سلّم صندوق رينجر الجديد "يستحق وزنه ذهباً".
وأضاف مايك: " إني استعمل الصندوق كل خمس دقائق لتحميل أو تنزيل الدراجات وللوصول إلى المعدات أو الأدوات أو الوقود، وقد ساعد سلّم الصندوق في ذلك كثيراً، خاصة عندما يكون باب صندوق التحميل مفتوحاً. كان الصعود إلى صندوق رينجر صعباً نوعاً ما، حيث كان من غير الممكن الوصول إلى الأمتعة في الصندوق الخلفي إلّا عبر التسلق على الإطار أو استخدام كرسي ولكن ما حدث أمر رائع، حيث يبدو أن فورد قد خصصت وقتاً للتفكير في كيفية استخدام المالكين لشاحناتهم وما يحتاجون إليه".
تتضمن قائمة ابتكارات رينجر أيضاً ميزات مثل مقسم صندوق التحميل1 للمساعدة في تبسيط المهام اليومية ، بالإضافة إلى ميزات أخرى تسّهل عملية جر المقطورة والتحكم بها في أماكن جديدة . فيما يلي عشر ميزات مفيدة أخرى تمكن مالكي رينجر من التغلب على التحديات، كما يمكن لرينجر نقل حمولة تصل إلى 985 كجم، مدعومة بسقّاطة لسحب المقطورة وجيوب التثبيت المتوفرة في جميع الطرازات، بالإضافة إلى ذلك، تأتي حواف صندوق إصدارات وايلد تراك و رابتور مزودة بمسطرة خفية مدمجة في بطانة الصندوق.
إضاءة المنطقة المحيطة1
أصبح العمل بالقرب من رينجر أو إعداد معسكر في الليل أسهل بكثير مع ميزة إضاءة رينجر المحيطة، حيث يتم التحكم في إضاءة المنطقة المحيطة من خلال شاشة اللمس داخل رينجر، كما يمكن التحكم في أربع مناطق بشكل منفصل اعتماداً على احتياج إضاءة مناطق محددة.
مقسّم صندوق التحميل1
إن إبقاء المعدات أو مواد البقالة في مكانها في صندوق التحميل أمراً صعباً، ولكن نجح فريق فورد في حل هذه المشكلة من خلال صنع فتحات في بطانة الصندوق تسمح للمالكين بإنشاء حواجز خشبية بأنفسهم وتقسيم صندوق التحميل لإنشاء مناطق تخزين متعددة حيث تعني القدرة على تقسيم صندوق التحميل أنه يمكن الاحتفاظ بالعتاد في المكان المطلوب فيه بالضبط وتقليل مخاطر الانزلاق وتلف الحمولة.
ملحق مجهز بالكامل
صممت نقاط ربط هيكلية في الصندوق الخلفي لرينجر للمساعدة في تغطية صندوق التحميل، إن نقاط الربط هذه تسهّل عملية تركيب الستائر أو القضبان المتقاطعة أو الخيمة القابلة للطي، حيث يتم توصيل علبة المفاتيح الإضافية مسبقاً بأسلاك موصولة بنقاط الربط، مما يجعل من السهل تركيب الونش أو الإضاءة الإضافية أو الثلاجة
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