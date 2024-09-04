"بروتيغو": بداية عهد جديد في مجال التأمين في الإمارات

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 سبتمبر 2024: انطلقت منصة "بروتيغو" الإلكترونية للتأمين، ليبدأ معها عهد جديد في مجال شراء وإدارة خدمات التأمين في الإمارات. بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، دخلت "بروتيغو" حيّز التشغيل بالكامل، كشركة تابعة للبنك، لتُتيح للمقيمين في الإمارات وسيلة جديدة ومُبتكرة لشراء بوالص التأمين وإدارتها، وتقديم المطالبات ومتابعتها.
تُبسّط "بروتيغو" عمليّة التأمين من الألف إلى الياء، فتُتيح للمستخدم الاطّلاع على أسعار البوالص بصورة فورية، كما تؤمّن تغطية أسرع، ووسائل دفع آمنة، وتجارب مفصّلة حسب احتياجات العملاء، سواء لخدمات التأمين على السيّارة أو السفر أو المنزل. وبفضل دمج منصة "بروتيغو" مع أهمّ الشركاء الرائدين في مجال التأمين، تُتيح للعملاء الحصول على التغطية التي تُلبّي احتياجاتهم بسهولة وأمان أكثر من أي وقت مضى.
تعليقًا على هذا الإنجاز، يقول راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك": "تُشكّل الكفاءة وسهولة الاستخدام والأمن صلب خدمات التأمين العصرية. وهذا بالضبط ما تؤمّنه منصّة ’بروتيغو‘ على مختلف الأصعدة، ممّا يُسهّل على المستخدمين مقارنة باقة واسعة من خيارات التأمين، وذلك من خلال إطلاعهم على الأسعار والبوالص بصورة فورية. فالهدف من هذه المنصّة هو تأمين تجربة شفّافة وسهلة الاستخدام تُمكّن العملاء من اتّخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة".
تقوم منصّة "بروتيغو" على واجهات متطوّرة لبرمجة التطبيقات (API)، تُتيح للعملاء الحصول على أسعار بوالص التأمين في غضون 60 ثانية فقط. وبفضل دمج الأدوات الرقمية بإرشادات الخبراء، تُسهّل "بروتيغو" مسألة التأمين، وتُتيح للعملاء التحكّم بالخدمات مباشرةً.
بدوره، قال لي كوي نين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التأمين البنكي: "نقتدي في منصة ’بروتيغو‘ بمبدئَي البساطة والشفافية، ونحن هنا لتبسيط مسألة التأمين، وتقديم حلول سهلة الفهم ومبسّطة بحسب احتياجات الفرد. تسعى ’بروتيغو‘ إلى تأمين راحة البال، مدعومةً بالتكنولوجيا المتطوّرة وخبرات فريقنا من الأخصّائيين".
لا تُشبه "بروتيغو" غيرها من منصّات التأمين، بل هي منظومة كاملة متكاملة، تستفيد من أحدث التقنيّات المتطوّرة لتقديم خدمات مثل إشعارات المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات المساعدة عند تعطّل السيّارة على الطريق. كما بإمكان العملاء الاحتفاظ ببوليصتهم، وإدارتها، من خلال ملف رقمي خاص وخزنة إلكترونية، لتكون المستندات المهمّة دائمًا في أمان وقريبة من المتناول.
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