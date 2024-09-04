عبيد الشامسي يستقبل رئيس اتحاد بورندي لكرة القدم

استقبل عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات أمس في مقر الاتحاد بدبي ، أليكسندر ميونج رئيس اتحاد بورندي لكرة القدم الذي يزور البلاد حالياً.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات, منها المسابقات والمنتخبات الوطنية, وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.