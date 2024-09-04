عبيد الشامسي يستقبل رئيس اتحاد بورندي لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقر الاتحاد بدبي ، أليكسندر ميونج رئيس اتحاد بورندي لكرة القدم الذي يزور البلاد حالياً.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات, منها المسابقات والمنتخبات الوطنية, وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.
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