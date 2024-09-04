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حمدان بن مبارك : ثقتنا كبيرة بلاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم لتحقيق حلم الجماهير بالتأهل للمونديال

9/4/2024 5:14:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم جهود الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم واللاعبين داعياً إلى تقديم الأفضل في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال معاليه خلال تفقده تدريبات المنتخب بملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات : "هذه المرحلة من التصفيات تتطلب أداءً مثمراً، وخوض المباريات بروح الفريق الواحد وانسجاما وتجانسا بينكم خلال التدريبات والمنافسات".

وأضاف: " لدينا ثقة كبيرة بقدراتكم ومواهبكم وخبراتكم المتراكمة في ميدان كرة القدم، ولدينا ثقة أيضاً بأن جمهوركم سيكون خير سند لكم في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، لأن جمهور الكرة الإماراتية لديه حلم كبير بالوصول إلى نهائيات كأس العالم مرة أخرى، وأنتم قادرون على ترجمة هذا الحلم وتحويله إلى حقيقة".

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة حريص على تقديم كل أنواع الدعم، وتوفير كل أسباب النجاح للمنتخب الوطني، مؤكداً أن هذه المرحلة الحاسمة تحتاج إلى تكاتف وتعاون وعطاء مستمر.

وتقدم معاليه بالشكر لجميع الأندية لتعاونها وكذلك الشركاء والإعلام والجمهور، داعياً اللاعبين إلى تقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية.

حضر التدريبات عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ،وعبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني عضوا مجلس الإدارة.

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