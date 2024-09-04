تونس تسعى للعودة إلى القمة.. البنزرتي يقود النسور في التصفيات الأفريقية

يسعى المنتخب التونسي للظهور بوجه مغاير وسط جماهيره بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي، عندما يلاقي مدغشقر غدا الخميس على ملعب رادس في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقررة بالمغرب عام 2025.

واستلم البنزرتي قيادة المنتخب التونسي في ثالث تجربة له مع نسور قرطاج بعد عامي 2010 و2018.

وكان البنزرتي أشرف على قيادة المنتخب التونسي في واحدة في نسخة نهائيات أمم أفريقيا عام 1994 بتونس لتعويض المدرب المقال يوسف الزواوي آنذاك بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية ضد مالي بهدفين دون رد.

وستكون مهمة البنزرتي الرئيسية ضمان التأهل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتعزيز الرقم القياسي لمنتخب تونس في الحضور المستمر في نهائيات كأس امم افريقيا منذ دورة 1994.

ويسعى المنتخب الحائز على لقبه الوحيد بأمم أفريقيا عام 2004 على ارضه، لتأمين حضوره التقليدي للمرة ال 17 في النهائيات على التوالي والمرة ال 21 في تاريخه.

وستكون المباراة الأولى في مشوار التصفيات ضمن منافسات المجموعة الاولى، ضد منتخب مدغشقر بتونس وتتبعها مباراة الجولة الثانية ضد جامبيا في ملعبها يوم 8 ايلول/سبتمبر الجاري في المغرب لعدم امتلاكها ملعب مطابق للمعايير.

ومر المنتخب التونسي بفترة فراغ منذ أدائه المخيب في النسخة الأخيرة لكأس أمم افريقيا بكوت ديفوار، والتي غادرها منذ الدور الأول من دون تحقيق الفوز في أي مباراة مطلع العام الجاري.

ورغم ذلك، نجحت تونس على الجانب الآخر في الحفاظ حتى الآن على صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام منافستها ناميبيا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة.

وقال البنزرتي قبل مباراة مدغشقر "المستوى العام للمنتخب قاريا يعد جيدا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم التونسية بسبب تواضع مستوى الدوري المحلي. حتى يكون هناك منتخب قوي نحتاج لدوري قوي فنيا".

وتأتي المباراة في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين لجنة تسييرية لإدارة شؤون اتحاد الكرة في تونس بسبب فشل الانتخابات المحلية في تصعيد اعضاء جدد للمكتب التنفيذي في مناسبتين.

ودخل اتحاد الكرة التونسي في أزمة منذ إيداع رئيسه السابق وديع الجريء السجن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لشبهات فساد.

وستكون مهمة اللجنة التسييرية الإشراف على إصلاحات قانونية تحتاجها الكرة التونسية.

ومع ذلك، أعلن المدرب فوزي البنزرتي جاهزية المنتخب لخوض التصفيات الافريقية، حيث قال للصحافيين "سنسعى لتقديم أداء جيد ضد مدغشقر وجامبيا بطريقة لعب هجومية مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط. لا يجب استسهال أي منافس".

ورغم سجله الزاخر بالألقاب المحلية والقارية مع الأندية التي أشرف على تدريبها، فإن المدرب البنزرتي لا يملك انجازا لافتا مع منتخب تونس في تجربتيه السابقتين.

ويمني المدرب المخضرم النفس بتتويج مشوار التصفيات بالتأهل الى نهائيات المغرب والحصول على أول لقب قاري مع المنتخبات في سجله.

وسوف تشهد تشكيلة تونس في مباراة الغد عودة نجمها يوسف المساكني لاعب العربي القطري، لأول مرة منذ النسخة الماضية لكأس أمم افريقيا بجانب عودة لاعب الغرافة القطري الفرجاني ساسي الذي غاب عن المنتخب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويغيب عن المباراة حنبعل المجربي لاعب بيرنلي الانجليزي والياس العاشوري، مهاجم كوبنهاجن الدنماركي، وحمزة المثلوثي مدافع الزمالك المصري، وعلاء غرام مدافع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال قائد المنتخب يوسف المساكني قبل مباراة مدغشقر "لم تعد هناك منتخبات صغيرة في افريقيا. كل مباراة لها وزنها ونحتاج إلى ان نكون في أفضل حالات تركيزنا".