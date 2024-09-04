بيرخفين خارج حسابات كومان بعد انتقاله للسعودية.. قائد البرتقالي مستمر حتى المونديال

أكد مدرب هولندا رونالد كومان التزام قائد المنتخب "البرتقالي" فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي البقاء في صفوف بلاده حتى مونديال 2026 لكرة القدم، في حين أقفل الباب أمام الجناح ستيفن بيرخفين بعد انتقاله إلى السعودي.

وكشف كومان الذي يستعد فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية السبت في أيندهوفن أنه قام بزيارة فان دايك (33 عاماً) في ليفربول وقال في هذا الصدد "رأيت من المهم زيارته وتبادل الآراء معه وسألته عما إذا كان باستطاعته بذل قصارى جهده لسنتين إضافيتين على أعلى مستوى، وكان رده ايجابيا وبالتالي أزيلت جميع الشكوك".

وأضاف كومان "أقر (فان دايك) بأنه لم يبلغ المستوى المتوقع منه في كأس أوروبا. أعتقد انه بصفته قائدا للمنتخب قام بعمل جيد، لكن ربما كنتيجة ربما بذل جهدا أكبر تجاه زملائه أكثر مما فعل تجاه نفسه".

وخرجت هولندا في الوقت القاتل أمام إنكلترا 1-2 في نصف النهائي.

في المقابل، أكد كومان أنه لم يستدع الجناح ستيفن بيرخفين الى التشكيلة بعد بداية مخيبة في صفوف أياكس امستردام ثم انتقاله الى اتحاد جدة السعودي "الكتاب أقفل بالنسبة إليه. لم يتصل بي بالنسبة الى ذلك (الانتقال الى السعودية) واعتقد بانه يدرك بماذا أفكر حيال ذلك. عندما تكون في السادسة والعشرين من عمرك، يجب ان يكون طموحك الأساسي يتعلق بالناحية الرياضية وليس المادية. إنها خيارات يقوم بها اللاعبون".

وأضاف "لم أجد نفسي في هذه الحالة لأنني ذهبت الى برشلونة. كان بإمكانه البقاء في أياكس، فالامر ليس بهذا السوء اليس كذلك؟ يتعين علي احترام قراره لكني لم أكن لأتخذه".

واعتبر بأن غياب المهاجم ممفيس ديباي عن التشكيلة يعود الى عدم انضمامه الى أي ناد بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني "السبب يعود لأنه من دون ناد الآن وهذا يعني بأنك لا تمارس كرة القدم في الوقت الحالي وبالتالي لا تستطيع التواجد في صفوف المنتخب".